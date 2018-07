Calciomercato Milan | ritorno di fiamma per un ex Roma | Fassone e Mirabelli puntano un big

Calciomercato Sassuolo - pazzesco colpo in entrata : in arrivo un ex Milan : Il Sassuolo punta in alto: operazione di mercato clamorosa per il club neroverde, in arrivo un ex Milan Clamoroso colpo a sorpresa del Sassuolo, il club del Presidente Squinzi ha quasi chiuso l’operazione per portare Kevin Prince Boateng in maglia neroverde. Gli agenti del calciatore hanno incontrato i dirigenti dell’Eintracht, club che possiede il cartellino del ghanese, per convincerlo a cedere a titolo definitivo ...

Calciomercato : il Milan ufficializza Reina e Strinic : Il Milan ha ufficializzato gli ingaggi di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a parametro zero già da tempo finalizzati, visto che i due contratti biennali sono stati depositati alla Lega Serie A il 16 e il 2 marzo. Reina, 36 anni ad agosto, è “un vincente, un leader, un protagonista in ogni sua squadra: dal Villarreal al Napoli – si legge nella presentazione, sul sito del Milan – una figura di forte esperienza e carisma, ...

Benkovic al Milan/ Calciomercato : fissato l'incontro con intermediari per il difensore della Dinamo Zagabria : Benkovic al Milan, Calciomercato: fissato l'incontro dalla dirigenza rossonera con gli intermediari che curano gli interessi del giovanissimo difensore croato della Dinamo Zagabria. (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Milan - Fassone allo scoperto : il futuro del club - il Calciomercato e le voci su Bonucci : Dopo la decisione della Uefa di escludere il Milan dall’Europa per una stagione è arrivato il momento di uscire allo scoperto per il il club rossonero, conferenza stampa live di Marco Fassone che ha dato importanti indicazioni anche di calciomercato: “Mi rendo conto che c’è desiderio di capire cosa sta succedendo, mi è sembrato giusto essere qui per rispondere a tutto ciò che posso. Inizia la nuova stagione, riparte la ...

Calciomercato Milan - Buffon ‘scippa’ i rossoneri : cessione eccellente in arrivo - assalto Psg : Calciomercato Milan – Il Milan è stato escluso dall’Europa per la prossima stagione, una tegola non indifferente per il club rossonero che però adesso pensa anche al Calciomercato, previste alcune cessioni eccellenti. Nelle ultime ore circolano notizie che spaventano i tifosi del Milan, le ‘Parisien’ non ha dubbi, Buffon avrebbe indicato in Leonardo Bonucci il difensore perfetto per proteggere la sua porta nella nuova ...

Bonucci via dal Milan? / Calciomercato : l'agente ha già parlato con il Paris Saint German : Bonucci via dal Milan? Calciomercato: l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, sembra aver avuto già dei contatti col Paris Saint German dove riabbraccerebbe Gigi Buffon.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid bussa alla porta per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic lascerà il Milan , senza se e senza ma. L'attaccante croato in rossonero ha fatto flop, con soli 6 gol in 41 presenze. Ciononostante, per lui abbondano le pretendenti; una su ...

Calciomercato Milan : il Siviglia chiede Kalinic [CIFRE e DETTAGLI] : I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l’allenatore Pablo Machín, che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell’attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno 20 milioni in cambio del cartellino del croato. Lo scrive il Mundo deportivo. Il Siviglia, anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto l’attaccante (che si è rifiutato di scendere in campo negli ultimi 5′ della ...

Calciomercato Milan - via vai in attacco : Gattuso e Mirabelli cambiano volto al “pacchetto” di centravanti : Calciomercato Milan, continuano le trattative in casa rossonera nonostante le frenate dovute ai ben noti problemi societari con l’Uefa Il Milan deve fare i conti con diversi aspetti extra calcistici in questa calda estate. Dapprima l’estromissione dalle coppe da parte dell’Uefa, ora il ricorso al Tas e la trattativa per la cessione del club con Rocco Commisso. In questo quadro, non certo idilliaco, sta cercando di ...

Halilovic al Milan/ Calciomercato - manca soltanto il sì dell'Amburgo : Milan, Halilovic colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:56:00 GMT)

Suso via dal Milan? / Calciomercato - il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco dei rossoneri : Suso via dal Milan? Calciomercato: il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco spagnolo che piace anche all'Inter. Il calciatore sarebbe davvero felice di tornare a giocare in patria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:42:00 GMT)

HALILOVIC AL MILAN/ Calciomercato - accordo triennale con i rossoneri. Trovata l'alternativa a Suso : MILAN, HALILOVIC colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a MILANo per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Calciomercato - Fiorentina su Pasalic : l’ex Milan verso il ritorno in Serie A : Mario Pasalic è ancora in forza al Chelsea, sballottato tra un prestito e l’altro, adesso potrebbe finire alla Fiorentina La Fiorentina ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il centrocampista ha già assaggiato il clima del campionato italiano con la maglia del Milan, adesso potrebbe tornare in Serie A con la divisa della Viola. Per quanto concerne il centrocampista croato, si parla di una trattativa sulla base di un prestito con ...

HALILOVIC AL MILAN/ Calciomercato - visite mediche terminate : battuta la concorrenza di due club italiani : MILAN, HALILOVIC colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a MILANo per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:17:00 GMT)