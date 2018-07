Calciomercato LIVE | tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA | bomba dalla

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 08.20 Offerta Real Madrid per Neymar, doppia smentita Attraverso un comunicato ufficiale i Blancos smentiscono la notizia data dalla tv spagnola, che parlava di 310 milioni per Neymar. Subito dopo, il ...

Iniziata ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato. I contratti potranno essere finalmente depositati dai club di Serie A.

Inizia ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato. I contratti potranno essere finalmente depositati. Tra i colpi già ufficiali, nelle ultime ore è arrivato quello dell'Inter di Politano

Chelsea, profumo di Donna" I Blues, che si sono visti respingere dalla Roma un'offerta da 60 milioni di euro per Alisson, secondo il "Corrriere dello Sport" vorrebbero

Il Milan ricomincia a muoversi sul mercato: dopo Halilovic - che ha fatto le visite, pronto un triennale - si cerca una punta forte: Immobile e Morata le prime scelte.

Calciomercato Liverpool - acquistato Naby Keita : Il Liverpool ha presentato Naby Keita, il centrocampista guineiano la scorsa stagione al Lipsia. Per il 23enne neoacquisto i Reds hanno pensato a un ‘regalo’ particolare: la maglia n.8 di un mito del calcio di Anfield come Steven Gerrard, ritiratosi un paio di stagioni fa. Keita, che era stato preso dal Liverpool nel mercato di gennaio, diventerà ufficialmente un giocatore dei ‘Rossi’ a partire dal 1 ...

Calciomercato - Liverpool : 180 milioni al Real per Asensio : Sul suo futuro, Marco Asensio ha lasciato più di qualche dubbio. "Interesse del Liverpool? È qualcosa che è venuto fuori ma sono molto concentrato sul Mondiale solo quando sarà finito parleremo di ...

Calciomercato Juventus - è il Cancelo day : visite mediche LIVE : Giacca nera, camicia bianca e tanti sorrisi. João Cancelo è arrivato alle ore 9.38 davanti al J Medical e si è subito fermato a firmare autografi e a scattare le foto di rito con i tifosi che lo ...

L'Inter ha chiuso il colpo Nainggolan e la Roma ha accolto Javier Pastore , che deve sostenere le visite mediche. La Juve risponde con Joao Cancelo , prossimo rinforzo dei

E' stata la giornata di Radja Nainggolan a Milano, accolto con cori ed entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Nelle prossime ore procederà alle firme sui documenti che lo

Calciomercato - Liverpool su Asensio : offerti 180 milioni : ROMA - Il Liverpool ha presentato un'offerta irrifiutabile al Real Madrid per Marco Asensio : 180 milioni di euro. Lo assicura 'Mundo Deportivo', precisando che i blancos stanno valutando il da farsi ...