Calciomercato Genoa | duello per l’attacco con il Cagliari

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Calciomercato - Marchetti saluta la Lazio : andrà al Genoa : Federico Marchetti saluta i tifosi della Lazio e si prepara a una nuova avventura al Genoa: “Quando ci si lascia non servono molte parole se non grazie! Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa, fin dal primo giorno e per 7 lunghi anni. Grazie a tutti voi tifosi Laziali, non vi scorderò mai, sarò per sempre il vostro Tarzan! Anche se quest’ultimo anno non è stato dei più positivi, volevo ringraziare la società ...

Calciomercato Genoa - Laxalt apre al Benfica : Genoa - "Non posso dire che non mi piacerebbe andare al Benfica, ma ora penso solo ai Mondiali". Così Diego Laxalt, direttamente dal Mondiale in Russia. L'esterno dell'Uruguay è il pezzo pregiato del ...

Calciomercato - Torino : accordo per Izzo - 10 milioni al Genoa : Il Torino è davvero a un passo da Armando Izzo . Nella ultime ore infatti la società granata ha trovato un accordo con il Genoa per il cartellino del difensore classe 1987, che dovrebbe trasferirsi ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa : il rinforzo arriva dal Genoa [NOME - CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino finalmente entra nel vivo, nelle ultime ore importante mossa e che può essere considerata a sorpresa, arriva un nuovo difensore per il tecnico Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club granata chiede per Armando Izzo del Genoa, accordo raggiunto con il club rossoblu per un cifra di circa 10 milioni di euro, un investimento molto importante da ...

Calciomercato Genoa - mossa a sorpresa per l’attacco : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la prossima stagione, il club rossoblu ha intenzione di non sbagliare le mosse per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di migliorare l’ultimo il risultato dell’ultima stagione, sorpresa per quanto riguarda l’attacco. Il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex ...

Calciomercato Genoa - incontro con il Napoli in agenda : i rossoblu fanno sul serio per Ciciretti : Il club rossoblu ha fissato un incontro con il Napoli la prossima settimana per parlare di Ciciretti, nuovo obiettivo del Genoa Il Genoa guarda in casa Napoli, il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex Benevento, capace di conquistare la serie A con gli emiliani, è un pallino del presidente Preziosi, che vorrebbe regalarlo a ...

Calciomercato Inter - Radu e Valietti passano al Genoa : MILANO - Ionut Radu e Federico Valietti si trasferiscono dall' Inter al Genoa . Radu, portiere rumeno classe 1997, si trasferisce al Grifone con a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto. ...

Salcedo all'Inter/ Calciomercato - accordo col Genoa : Preziosi - "Riscatto e controriscatto" : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:16:00 GMT)

Calciomercato Serie A - valzer di difensori : mosse di Lazio - Genoa e Sassuolo : Calciomercato Serie A – Prende il via il valzer dei difensori per il campionato di Serie A, tante mosse nelle ultime ore, la più importante riguarda la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Acerbi, al Sassuolo il cartellino di Cataldi a titolo definitivo più un conguaglio di 7 milioni di euro, investimento importante della Lazio che regala al tecnico Simone Inzaghi uno dei migliori difensori italiani. Il Sassuolo ha già ...

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Frosinone - le prime mosse di Calciomercato : si “attinge” dal Genoa - i dettagli : Frosinone alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A: la dirigenza al lavoro Il Frosinone, nonostante la bufera sollevata dal Palermo, sta lavorando per rafforzare la rosa per la prossima stagione che giocherà in Serie A. Il club laziale ha messo in piedi, secondo quanto rivelato da Skysport, un vero e proprio asse con il Genoa, che potrebbe portare due calciatori del Grifone al ...

Calciomercato Genoa - Sandro è sempre più vicino : GENOVA - Il tecnico del Genoa Ballardini la prossima stagione potrà contare molto probablimente su Sandro . L'operazione per il centrocampista brasiliano, di proprietà dell' Antalyaspor , a breve ...