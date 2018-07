Calciomercato | As lancia la bomba | “il Real ha accettato l’offerta della Juve per

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Pierpaolo Marino lancia le bombe : ribaltoni clamorosi : Calciomercato Juventus – Il Calciomercato sta per entrare sempre di più nella fase calda, in particolar modo sono tanti i club pronti a muoversi per rinforzare le rose. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Pierpaolo Marino ai microfoni di RMC Sport: “La Roma con Cristante ha fatto un ottimo acquisto. Ci ha messo più tempo del previsto per arrivare a questo livello, ma ha tutte le doti per essere un ...