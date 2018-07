Calcio a 5 Svolti a Vercelli i Raduni della Nazionale Categoria 20 anni e Categoria 12

Parma - il caos-sms avrà risvolti di Calcio mercato : Viviano sta scappando… : Parma nel caos dopo la nota vicenda della gara che è valsa la promozione contro lo Spezia, il calciomercato potrebbe risentirne Il Parma è alle prese con la ben nota questione legata agli sms sospetti di Calaiò e Ceravolo ai calciatori dello Spezia. L’incertezza in merito alle sanzioni contro il club, sta portando una certa instabilità anche sul mercato, con alcuni colpi che rischiano di saltare clamorosamente. In primis stiamo parlando ...

Europa League - preallertata la Fiorentina : tutti i dettagli ed i risvolti di Calciomercato : Fiorentina preallertata in merito alla qualificazione in Europa League che potrebbe arrivare in caso di esclusione del Milan dalle coppe europee La Fiorentina spera ancora nell’Europa League. “Tifare” per le disgrazie altrui non è certo nel costume della società toscana, che però potrebbe improvvisamente essere scaraventata nel novero delle squadre che parteciperanno ai preliminari, a causa dei ben noti problemi legati al fair ...