Cala la disoccupazione | piu' giovani a lavoro

Istat : disoccupazione maggio Cala a 10 - 7% : ANSA, - ROMA, 2 LUG - A maggio il tasso di disoccupazione scende al 10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si tratta del livello più basso da ...

USA - Calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

USA - Calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. Battute le ...

Regno Unito - Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile ,...

Regno Unito - Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione : Nel mese di maggio, scende il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: -7.700 unità contro la crescita di 28.200 unità del mese di aprile , rivisto da ...

Svizzera : tasso disoccupazione Calato al 2 - 4% in maggio : Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia , Seco, , in maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato al 2,4% dal 2,7% di aprile , 2,9% in marzo, , contro il 2,5% atteso dagli economisti. Su base rettificata stagionalmente il ...

Eurozona - disoccupazione aprile Cala a 8 - 5% - minimo da fine 2008 : Roma, 31 mag. , askanews, Nuova limatura del tasso di disoccupazione medio nell'area euro, che all'8,5 per cento ad aprile ha segnato il minimo dal dicembre del 2008. Secondo Eurostat a marzo la ...

Luci e ombre del lavoro. Disoccupazione stabile - ma al top tra i giovani. Occupati record - ma Calano i contratti stabili : La Disoccupazione è stabile - ma in crescita per i giovani - tuttavia il calo degli inattivi consente una crescita record degli Occupati - ma quelli a tempo determinato diminuiscono. Il quadro è spesso fra Luci e ombre nelle rilevazioni Istat degli ultimi mesi sul mercato del lavoro in Italia. E anche aprile non fa eccezione.Disoccupazione stabile, CRESCE FRA I GIOVANI - La stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile ...

Pil 2018 all'1 - 4% - la disoccupazione Cala ma lentamente : L'Istat conferma per il 2018 una previsione di crescita del Prodotto interno lordo , Pil, dell'1,4% in termini reali. Lo rileva l'istituto nel report sulle prospettive dell'economia italiana, lasciando per il Pil inalterate le stime di novembre. 'La domanda interna al netto delle scorte - spiega - fornirebbe un contributo positivo alla crescita', mentre 'l'apporto della ...

Reggio Calabria : 'il livello di disoccupazione giovanile è oltre il 60%' : ... limitando l'innovazione e l'inclusione, limitando la società a migliorare la propria condizione sociale ed economica, nello sviluppo di nuove idee, per il commercio, per la cultura, per la scienza, ...

Disoccupazione in Calabria - necessità di importanti interventi sulle politiche giovanili : ... a fronte di questi dati, purtroppo parziali e ci impongono di avviare misure strutturali ed eccezionali, finalizzate alla rimozione delle criticità che feriscono profondamente l'economia del ...

Disoccupazione in Calabria - necessità di importanti interventi sulle politiche giovanili : ... a fronte di questi dati, purtroppo parziali e ci impongono di avviare misure strutturali ed eccezionali, finalizzate alla rimozione delle criticità che feriscono profondamente l'economia del ...

Lavoro - a marzo crescono gli occupati under 34 e over 50. La disoccupazione giovanile Cala al 31 - 7% - il minimo dal 2011 : Più occupati tra i giovani e tra gli over 50, meno tra chi è nella fascia di mezzo, quella compresa tra i 35 e i 49 anni. A marzo, nel complesso, gli italiani con un Lavoro sono saliti a 23,13 milioni: si tratta del valore più alto dall’agosto 2008, quando la crisi finanziaria ha iniziato a farsi sentire pesantemente anche sull’economia reale. La crescita però è dovuta interamente alla componente maschile: per le donne, dopo ...

Eurostat - dati disoccupazione : Calabria e Sicilia fra peggiori in Ue - : Quattro regioni italiane nel 2017 hanno fatto registrare un tasso almeno doppio rispetto alla media Ue , più del 15%, : fra queste anche Campania e Puglia. Molise nella top ten per la mancanza di ...