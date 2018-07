Caffè | berne molti fa bene alla salute | lo studio

meteoweb.eu

: #Caffè, non siamo noi italiani a berne di più: la classifica dei consumi - CristianEconomy : #Caffè, non siamo noi italiani a berne di più: la classifica dei consumi -

(Di martedì 3 luglio 2018) C’è chi non carbura la mattina senza una tazzina di. Ora a promuovere questa bevanda è un nuovo, pubblicato su ‘Jama Internal Medicine’, concentrato sui forti bevitori. Il lavoro, condotto su circa mezzo milione di persone nel Regno Unito, suggerisce un ridotto rischio di morte per chi beve più, incluse le persone che ne accumulano 8 tazze al giorno. E questo sia nei soggetti con un metabolismo della caffeina lento (grazie ad alcune varianti genetiche), che veloce. Pericolo ridotto anche per i grandi consumatori dimacinato, di quello istantaneo e persino del decaffeinato. I risultati sono basati su dati osservazionali, precisano i ricercatori diretti da Erikka Loftfield del National Cancel Institute (Usa), dunque vanno presi con cautela e non possono dimostrare un legame causa-effetto. L'articolofa, lo ...