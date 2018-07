Cade dal tavolo e batte la testa - grave bimbo : Arezzo, 3 lug. - , AdnKronos, - Un bambino di due anni, che ha battuto la testa Cadendo da un tavolo, è stato portato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. ...

Arezzo - Cade dal tavolo e batte la testa : grave bambini di 2 anni : Un bambino di due anni, che ha battuto la testa cadendo da un tavolo, è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatriaco Meyer di Firenze. E’ successo intorno alle ore 14, a Montevarchi (Arezzo), nell’abitazione della famiglia del piccolo. Da quanto si apprende, il bambino ha riportato un grave trauma cranico. L'articolo Arezzo, cade dal tavolo e batte la testa: grave bambini di 2 anni ...

Palio di Siena - carabiniere Cade e finisce in ospedale : Un militare del Drappello dei Carabinieri a cavallo è caduto all'inizio della sfilata che ha aperto questo pomeriggio, alle 17.15, il corteo storico in piazza del Campo per il Palio di Siena . Il ...

Gattatico - Cade dalla moto e vola sotto al ponte dell’Enza : muore centauro di 37 anni : Stefano Moretti, 37 anni, era a bordo della sua moto Suzuki 1000 lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia, quando a un certo punto ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato dal ponte Enza. L’incidente è avvenuto a pochi passi da casa sua. Inutile l’intervento dei soccorritori: il motociclista è morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Russia 2018 - le africane tutte eliminate al 1° turno : non acCadeva dal 1982 : Siamo d'accordo che le goleade subite dalla nazionale dello Zaire ai Mondiali di Germania '74 sono un ricordo ben lontano, quasi un reperto archeologico, ma è anche vero che il bottino raccolto dal calcio africano ai Mondiali di Russia è il peggiore degli ultimi 36 anni. Era dal 1986 che una portacolori d'Africa riusciva quantomeno a superare il primo turno alla fase finale della Coppa del Mondo. La fase a gironi 2018, al contrario, ha visto ...

Cade dalla fune e muore. Rientra oggi la salma di Matteo Pancaldi : Era dotato di una sensibilità particolare per il mondo della scienza, per il quale mostrava grandi curiosità e interesse, sensibilità che lo aveva indirizzato verso l'insegnamento. Tutto il corpo ...

Leonardo - scandalo cyber security : si dimette Biraghi. E' la seconda testa che Cade : Andrea Biraghi, manager di punta di Leonardo , ex Finmeccanica , si è dimesso. E' la seconda testa che cade nel gruppo, come ricorda Gianni Dragoni nel suo blog Poteri deboli . Biraghi era a capo ...

Tragedia sfiorata nel Napoletano : pesante carico Cade dal Tir e finisce sul marciapiede : POZZUOLI - Soltanto il caso ha evitato la Tragedia a Pozzuoli, dove questa mattina un pesante carico è scivolato dal pianale di un autoarticolato finendo sul marciapiede. È accaduto in piazza ...

Incidente sul lavoro - muratore 53enne Cade dal camion e si frattura una vertebra : ISERA . Un muratore di 53 anni è rimasto ferito ieri sul posto di lavoro a Isera . L'Incidente è avvenuto poco dopo le 8 e secondo le prime informazioni l'uomo si trovava nel cassone del camion quando ...

L’Africa perde i suoi leoni! Grandi mezzi fisici ma potenziale inespresso : nessuna africana agli ottavi del Mondiale - non acCadeva dal 1986 : Il lento declino del calcio africano: dalle big che non si qualificano alle difficoltà tattiche. mezzi fisici e potenziale enorme, ma agli ottavi del Mondiale l’Africa non porta nessuna squadra Il Senegal sembrava poter scongiurare tale ipotesi, ma dopo il clamoroso epilogo legato al ‘coefficiente fair play‘ anche i Leoni della Teranga sono stati costretti ad abbandonare Russia 2018. Adesso è dunque ufficiale: ...

Oscar - dal maestro Marco Bellocchio alle voci dei Simpson : l’ACademy invita 928 membri ed è una piccola rivoluzione : Aggiungi qualche posto a tavola. All’Academy degli Oscar ci sono 928 membri in più. La rivoluzione sociale e culturale del nuovo secolo passa anche da Hollywood. O almeno sembra. Tra i nuovi membri 2018 della prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quella che ogni anno assegna gli Oscar, c’è un incremento del numero di donne e di afroamericani, come di tecnici, attori e cineasti italiani. Chiaro, gli invitati devono ...