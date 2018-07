Cabrini | “Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe un grande colpo mediatico”

calcioweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018)a tutto campo. Sulla suggestione CristianoJuve. “unmediatico –ha affermato-. Sicuramente per la Juve significherebbe anche un incremento di introiti a livello di sponsorizzazioni. Avere in squadra C.comporta unaspesa per il suo ingaggio, ma questi soldi poi ti rientrano. Quando si va ad acquistare un giocatore così, conosciuto in tutto il mondo, si ha un tornaconto a livello di merchandising. Dal punto di vista tecnico, dipende dalle esigenze dell’allenatore. Ho parlato con diversi allenatori che l’hanno avuto e mi hanno detto che è una macchina da guerra impressionante. A livello professionale non c’è nulla da obiettare. Poi è chiaro che bisogna fare i conti con la carta d’identità. Però per come si allena, è sempre stato il primo della fila. Questo dimostra che è un atleta preparatissimo sotto l’aspetto fisico ...