Bullizzata dai compagni | la 16enne va al ballo di fine anno scortata da 126 motociclisti

Una mamma denuncia: 'Mia figlia disabile bullizzata dai compagni'

(Di martedì 3 luglio 2018) La nuova colonna sonora della lotta al bullismo è il rombo delle motociclette accompagnato da applausi scroscianti. Il direttore d’orchestra è lo zio di una giovane ragazza inglese da anni nelle grinfie dei soliti “tormentors”, i bulli. Il teatro della sinfonia è il Lumley Castle di Chester le Street, nella contea di Durham, Inghilterra. Chloe Robson ha 16 anni e non vede l’ora di andare al tradizionaledi. O forse no, forse Chloe Robson ha paura di quella festa perché potrebbe diventare davvero il colpo più grande per i bulletti che la tormentano ormai da troppi anni. “Vado? Non vado?”: Chloe si è tormentata per settimane. Nella sua testa il film sarebbe stato lo stesso: l’avrebbero presa a male parole, l’avrebbero spintonata, le avrebbero scaraventato qualcosa addosso. Dalle elementari fino all’Hermitage Academy di Chester le Street il copione era sempre stato lo ...