BQ rilascia Android 8 1 Oreo in versione beta per altri quattro smartphone

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rila scia to rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti L'articolo Sulla scia di Google , Sony rila scia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 proviene da Tutto Android .

Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non ufficiale : Essential si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per gli utenti che hanno installato la versione beta di Android P. Ecco tutti i dettagli L'articolo Essential rilascia un update per chi usa Android P beta e Android 8.0 Oreo per ZTE Axon 7 disponibile in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.