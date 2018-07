Boxe – Valeria Imbrogno alla cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì al

Boxe – Al Teatro Principe la sfida tra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold : Valeria Imbrogno sfiderà Judith Hachbold al Teatro Principe per la cintura per la pace WBC Torna la grande Boxe al Teatro Principe di Milano: venerdi 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. Organizza l’evento l’Opi 82 in ...