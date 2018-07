Boxe – Randazzo risponde a Demario | “lo batterò”

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Le sensazioni di Lucianoalla vigilia dell’incontro contro Nicolas“Sono un picchiatore, batterò Luciano” ha dichiarato Nicolas(24 anni, 8 vittorie 2 sconfitte e 2 pareggi) riguardo al combattimento contro Luciano(25 anni, 11-3-3) che avrà luogo il 13 luglio ad Alessandria sulla distanza delle 8 riprese all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947. La manifestazione sarà organizzata dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi in collaborazione con il main sponsor Aurora Calcio 1947, che milita nel girone H del campionato di prima categoria Anche Lucianoè ottimista riguardo all’esito del combattimento: “Mi alleno tutti i giorni con il maestro Adriano Gadoni alla palestraValenza, ho superato il piccolo infortunio che aveva indotto l’organizzatore a rimandare l’evento al 13 luglio (era previsto per il 22 giugno) e mi ...