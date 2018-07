Bossi | Il Sud a Pontida? Vogliono essere mantenuti

blogo

(Di martedì 3 luglio 2018) Umbertoparla del raduno della Lega adi domenica scorsa manifestando il suo disappunto per un partito che è diventato un'altra cosa da quello che lui aveva creato. Aha visto:"un sacco di gente interessata admantenuta. Parliamoci chiaro: non c'è una Regione del Sud che riesca a pagarsi la propria sanità. Cosa si vuole, che si continui a caricarla addosso alle Regioni settentrionali?" Così l'ex leader della Lega (Nord) intervistato dal Corriere della Sera."Per forza Matteo Salvini ha fatto il pienone, se ci porti anche l'Africa... Ma non è una gara a chi porta più gente"spiega. Salvini atra un rosario in mano per "la liberazione dei popoli" e l'idea della Super Lega, si è detto pronto a governare "per i prossimi trent'anni". Il fondatore mette in guardia il segretario-ministro dell'Interno invitandolo a non badare troppo ai sondaggi: ...