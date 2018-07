Borse | Milano positiva | in testa Prysmian e TIM

Seduta euforica per Milano e per le Borse europee : In Europa si scatenano gli acquisti, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo l'accordo sui migranti tra la Merkel e Seehofer che ha scongiurato una crisi politica

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 58% : 10.03 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo archiviando i timori per la tenuta dell'esecutivo in Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,58% a 21.550 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 230 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,62%. Londra +0,54%, Parigi +0,51% e Francoforte +0,72%. Euro a 1,1648 dollari e 129,251 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse - Milano in rosso con le paure mondiali sul commercio : (Alliance News) - Chiude in rosso Milano, come d'altronde tutte le principali piazze europee, nella prima seduta della settimana e di luglio. Motivo principale che frena gli indici è la sempre più alta tensione sul...

Borse Ue giù - Milano chiude a -0 - 92% : 18.32 Chiusura in calo per Piazza Affari, che comunque riduce le perdite. L'indice Ftse Mib, arrivato a -2% in avvio di seduta, cede lo 0,92% a 21.427 punti. In territorio negativo anche le altre Borse europee, penalizzate dalle tensioni sui dazi e dalle incertezze sulla situazione politica in Germania. Londra termina in flessione dello -1,17%, Parigi segna -0,88%, Francoforte -0,55%. Lo spread Btp-Bund, partito in rialzo, ripiega sui ...

Borse in calo - Milano peggiore d’Europa I timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

La crisi tedesca manda in tilt le Borse. A Milano crolla Recordati : Teleborsa, - La crisi del Governo tedesco manda al tappeto Piazza Affari e le altre principali Borse europee, tutte in forte calo in avvio di seduta. L'alleanza CDU-CSU è in bilico dopo che il ...

Le Borse europee corrono dopo accordo Ue - Milano +1 - 5% : Milano, 29 giu. , askanews, Borse europee toniche in mattinata, in recupero dopo le recenti perdite, spinte anche dall'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti. Maglia rosa a Piazza ...

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 31% : 9.44 Apertura in netto rialzo per le Borse europee, dopo l'accordo raggiunto al vertice europeo sulla gestione dei migranti. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,31% a 21.712 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 236 punti, con rendimento del decennale al 2,707%. Londra +0,84%, Parigi +1,12% e Francoforte +1,03%. Euro a 1,1641 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - Milano chiude in rosso : STM e industriali sul fondo : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rosso la penultima seduta settimanale, con le maggiori perdite che si registrano fra i titoli degli industriali. Le questioni commerciali continuano a preoccupare...

Borse Europa in rosso - Milano -0 - 47% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Seduta sull'altalena per le Borse europee, che hanno di nuovo virato in negativo. Francoforte cede lo 0,5%, Madrid lo 0,7%, Milano lo 0,47%, Parigi lo 0,23% e Londra lo 0,17%. ...

Borse Europa migliorano - Milano +0 - 28% : ANSA, - Milano, 28 GIU - Dopo un'apertura in terreno negativo, le Borse europee recuperano terreno e si muovono sulla parità. Il listino migliore è quello di Milano, che guadagna lo 0,28%, mentre ...