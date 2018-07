: #Borse europee in rialzo,Milano a +0,58% - CyberNewsH24 : #Borse europee in rialzo,Milano a +0,58% - CyberNewsH24 : #Borse europee in riazo, Milano a +0,58% - italianaradio1 : Pubblicato il: 03/07/2018 09:50 Le Borse europee provano a reagire dopo le ultime sedute in flessione sulla scia de… -

Apertura di segno positivo per le, che tentano il rimbalzo archiviando i timori per la tenuta dell'esecutivo in Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,58% a 21.550 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 230 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,62%. Londra +0,54%, Parigi +0,51% e Francoforte +0,72%. Euro a 1,1648 dollari e 129,251 yen in apertura dei mercati valutari.(Di martedì 3 luglio 2018)