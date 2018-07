Borsa di Tokyo in leggero ribasso | Nikkei perde 0 | 12%

Borsa - Tokyo apre in rialzo dell 0 - 27% : 03.16 La Borsa di Tokyo recupera dai minimi in due mesi e mezzo e inizia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva a Wall Street, e malgrado le tensioni ancora presenti sulle tariffe commerciali tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,27% a quota 21.892,63, con un guadagno di 80 punti. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a quota 110,90, e sulla moneta unica un livello di 129,10.

Borsa - Tokyo chiude in forte calo : l'indice Nikkei perde il 2 - 21% : La Borsa di Tokyo termina il primo giorno di scambi della settimana in forte calo, mentre non si attenuano i timori degli investitori sull'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 21% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,21% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.811,93 punti, con una perdita di 492,58 punti, pari al 2,21 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.233,80 punti, salendo in mattinata fino a 22.312,25 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...

Borsa : Tokyo apre in lieve calo a -0 - 27% : 04.21 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in calo, con l'attenzione degli investitori ancora puntata sulle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e l'entrata in vigore delle nuove tariffe attesa a giorni. L'indice Nikkei cede lo 0,27% a quota 22.244,84, con una perdita di 59 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a quota 110,70, mentre perde leggermente terreno sull'euro a un valore di ...

Mercati asiatici euforici grazie all'apertura della Cina. Borsa Tokyo più prudente : TeleBorsa, - Le borse asiatiche chiudono la seduta discreta , accogliendo con molta euforia la decisione della Cina di allentare le restrizioni agli investimenti esteri nel Paese, mentre la Borsa di ...

Borsa di Tokyo in leggero recupero - Nikkei guadagna 0 - 15% : Borsa di Tokyo in leggero recupero, Nikkei guadagna 0,15% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero recupero dopo le perdite dei giorni scorsi. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.304,51 punti, con un guadagno di 34,12 punti, pari allo 0,15 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.314,47 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.332,82 ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 24% : 03.50 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sostenuta dalla debolezza dello yen. L'indice Nikkei sale dello 0,24% a 22.323,01 a inizio seduta

Borsa di Tokyo chiude piatta - Nikkei perde 0 - 01% : Borsa di Tokyo chiude piatta, Nikkei perde 0,01% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.270,39 punti, con una perdita di appena 1,38 punti, pari allo 0,01 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.195,19 punti, scendendo in mattinata fino a 22.038,40 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 31% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,31% – Borsa di Tokyo in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.271,77 punti, con una perdita di 70,23 punti, pari allo 0,31 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.320,88 punti, salendo 3 minuti dopo fino a 22.356,54 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata fino a ...

Borsa di Tokyo invariata - Nikkei guadagna 0 - 02% : Borsa di Tokyo invariata, Nikkei guadagna 0,02% – Chiude invariata oggi la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.342 punti, con un guadagno di appena 3,85 punti, pari allo 0,02 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.160,33 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.104,12 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa : Tokyo - chiude in ribasso - -0 - 79% - : ANSA, - Tokyo, 25 GIU - La Borsa di Tokyo chiude gli scambi col segno meno nel primo giorno della settimana, sulle aspettative dell'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le ...

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 0 - 79% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,79% – Apre ancora in calo la nuova settimana alla Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.338,15 punti, con una perdita di 178,68 punti, pari allo 0,79 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.543,56 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.556,55 punti, il livello più alto della ...