Bomba dalla Spagna | “la Juventus su Ronaldo | offerti 120 milioni | trattativa avviata”

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA : Bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Juventus - la Bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Calciomercato Sampdoria - la Bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Annuncio Bomba dalla Francia : futuro Deciso! : ... ma è da mesi che non riusciamo a trovare un accordo - le parole di Philippe Lamboley - Penso che quando il Manchester United, ovvero il più potente club del mondo, non giunge a un accordo in otto ...

Panchina Real Madrid - Bomba dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

Calciomercato Juventus - la Bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Panchina Real Madrid - la Bomba dalla Spagna : “salgono le quotazioni di Allegri” : Panchina Real Madrid – Sono ore caldissime in casa Real Madrid, l’addio del tecnico Zidane dopo la terza Champions League vinta è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso è iniziato il toto-allenatore per i Blancos. Il nome considerato in pole è quello di Pochettino ma il Tottenham è un asso duro, per questo motivo secondo voci provenienti dalla Spagna, sta acquistando forza l’ipotesi Massimiliano Allegri che però deve ...

Vice prefetto dell'Isola d'Elba arrestato dalla Finanza/ Giovanni Daveti "ordinò Bomba per vendetta" : Isola d’Elba, Vice prefetto in arresto, fermato anche un mandante dell’assassinio di Bruno Caccia. Altre sette persone sono finite agli arresti domiciliari, perquisizioni in tutta Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:37:00 GMT)

Sarri al Chelsea - la Bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

GF - Bomba Angelo Sanzio : "Ho salvato un concorrente dalla squalifica - ma ora..." : Angelo Sanzio furioso al ritorno dal Grande Fratello. Dopo l'eliminazione arriva lo scorso lunedì, l'...

Calciomercato Napoli - la Bomba dalla Francia : “Balotelli ad un passo” : Calciomercato Napoli – E’ andata in archivio una stagione entusiasmante per il Napoli che però non è riuscito a conquistare lo scudetto, adesso il presidente De Laurentiis lavora per la prossima stagione con la situazione panchina caldissima, il tecnico Sarri al momento è lontano con Simone Inzaghi primo candidato, Hamsik nel frattempo ha annunciato l’addio. Nelle ultime ore clamorosa bomba che arriva direttamente dalla ...

“Sono loro!”. Grande Fratello - la notizia corre veloce. A tre puntate dalla finale - ecco spuntare l’indiscrezione-Bomba : Nelle ultime settimane il Grande Fratello è stato più volte messo sotto accusa, ricevendo critiche e frecciatine. Numerosi sponsor hanno deciso di troncare i loro rapporti col reality, rimuovendo i loro prodotti dalla casa, in seguito ad alcuni comportamenti poco consoni dei concorrenti. In queste ore gli inquilini della casa hanno iniziato a parlare del possibile vincitore della quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara ...

Media : Bombardieri americani in volo cambiano rotta dopo minacce dalla Corea del Nord - : Secondo il canale, i bombardieri sono decollati e atterrati nell'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e hanno iniziato il loro volo 24-48 ore prima. Hanno volato a sud e a sud-est della penisola Coreana,...

“Era molto arrabbiato”. Frizzi - l’atroce confessione prima di morire. A neanche due mesi dalla morte - arriva la Bomba di Dagospia. Fabrizio aveva confidato un segreto scottante riguardante un suo “amico” conduttore ma poi… Emerge solo ora : dalla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore romano venuto a mancare per un’emorragia cerebrale il 26 marzo a 60 anni appena compiuti, la conduzione de L’Eredità è stata affidata al collega e amico Carlo Conti. Conti aveva già sostituito Frizzi nell’ottobre del 2017 quando questi ebbe un’ischemia mentre registrava una puntata de L’Eredità. Fabrizio era tornato a condurre la trasmissione nel dicembre 2017 ed era stato accolto dal pubblico con un ...