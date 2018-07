Bologna | a 11 anni annega nel Reno

Bologna - BAMBINO DI 11 ANNI ANNEGA NEL RENO/ Ultime notizie : salvi altri due ragazzini : BOLOGNA, BAMBINO di 11 ANNI ANNEGA nel RENO: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con due amici, che sono riusciti a risalire. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Bologna. Bimbo di 11 anni annegato nel fiume Reno. Il sindaco : “La balneazione lì è vietata” : Il piccolo di origini peruviana era disperso dal pomeriggio nel tratto di fiume Reno che scorre nel territorio a Pioppe di Salvaro, sull'Appennino Bolognese. Stava facendo il bagno con due amici quando sono stati travolti dalle correnti. L'11enne non è riuscito a riemergere.Continua a leggere

"Bologna - anni Ottanta : adolescenza da bulli tra violenza e amore" : A ventiquattro anni dal bestseller Jack Frusciante è uscito dal gruppo , Enrico Brizzi torna nella sua Bologna, per raccontare una storia di adolescenti. Tu che sei di me la miglior parte , Mondadori, ...

Smashing Pumpkins - 30 anni di carriera in tour. Anche a Bologna : Un verso, “We Must Never Be Apart” (dalla canzone Ava Adore), la bandiera tricolore e una data, “18/10/18″: tanto è bastato per accendere le speranze dei fan italiani degli Smashing Pumpkins, convinti che fosse un indizio importante. La speranza è stata premiata, perché nemmeno 24 ore dopo, dai canali ufficiali è arrivato il grande annuncio: il prossimo 18 ottobre l’Unipol di Bologna ospiterà l’unica tappa ...

Bologna - stacca a morsi l'orecchio del compagno più vecchio di lei di 35 anni : Al culmine di una lite furibonda, ha staccato un pezzo di orecchio del compagno a morsi ed è stata arrestata. Ora, a carico di una ragazza di 22 anni - la vittima ha 35 anni in più - il gip di Bologna ...

Bologna - buttafuori ucciso : dopo 20 anni arrestato presunto omicida : Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Continua a leggere L'articolo Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida proviene da NewsGo.

Bologna : preso dopo 20 anni il killer di Valeriano Poli - buttafuori ucciso con 8 colpi di pistola : Il 34enne venne ammazzato il 5 dicembre del 1999 in quello che molti giornali definirono un "agguato in stile mafioso": uno dei proiettili lo colpì alla testa, uno al cuore e gli altri sei in diverse zone del corpo. Arrestato un 59enne bolognese.Continua a leggere

