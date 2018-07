Bimbo 2 anni cade da tavolo | è grave

Indossa scarpe con le luci - Bimbo di 9 anni si ritrova coi piedi ustionati : La batteria ha rilasciato acido corrosivo provocandogli ustioni alla pianta dei piedi. Il bambino ha sentito bruciore ai piedi durante una giornata di giochi acquatici nella sua scuola.Continua a leggere

Strappa la testa del figlio di 5 anni dalle fauci del cane : Bimbo perde parte dell’orecchio : Il piccolo Mackenzie Coombes è stato aggredito da un cane mentre camminava verso casa in compagna della mamma e della zia vicino Manchester, in Regno Unito. È stato ricoverato in ospedale, sottoposto ad anestesia generale per poter essere operato a seguito dell'enorme squarcio sul suo viso provocato dall'animale.Continua a leggere

Rimini - Bimbo di 5 anni cacciato dal parco : “Sei nero - fai schifo. Vattene” : Il bambino è stato insultato da un gruppo di ragazze di 13 anni, che gli hanno detto: "Che schifo, sei nero, con te non gioco, vattene via”.Continua a leggere

Tragedia nel Bolognese : Bimbo di 11 anni annega nel fiume Reno : Il corpo di un bambino di 11 anni è stato recuperato nel tardo pomeriggio nel fiume Reno a Pioppe di Salvaro, comune di Vergato, sull’Appennino Bolognese. A quanto risulta il bimbo, di origine peruviane, stava facendo il bagno in compagnia di altri due ragazzini. I tre sono andati in difficoltà ma mentre gli amici sono riusciti a risalire, lui è scomparso nell’acqua ed è stato ritrovato più tardi dai sommozzatori dei Vigili del ...

Bologna. Bimbo di 11 anni annegato nel fiume Reno. Il sindaco : “La balneazione lì è vietata” : Il piccolo di origini peruviana era disperso dal pomeriggio nel tratto di fiume Reno che scorre nel territorio a Pioppe di Salvaro, sull'Appennino Bolognese. Stava facendo il bagno con due amici quando sono stati travolti dalle correnti. L'11enne non è riuscito a riemergere.Continua a leggere

Bimbo di 4 anni rischia di annegare nella piscina di uno stabilimento : è grave : ROMA - Un bambino di 4 anni è stato soccorso oggi in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nella piscina di uno stabilimento balneare. È accaduto nel primo pomeriggio a Torvaianica, vicino ...

Torino - Bimbo di 7 anni salvato con fegato donato in Grecia/ Ultime notizie - Molinette record centro trapianti : Torino, bimbo di 7 anni salvato alle Molinette con fegato donato in Grecia: trapianto possibile grazie a rete internazionale. Questa mattina eseguito il terzo in 24 ore.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:44:00 GMT)

Torino - Bimbo marocchino di sette anni salvato alle Molinette con un fegato donato in Grecia : Il nuovo record del Centro trapianti diretto da Mauro Salizzoni che sempre più lavora con una rete internazionale.

La famiglia è povera - Bimbo di otto anni disegna il suo album di figurine dei Mondiali : la Panini lo premia : Una storia che ha commosso tutto il mondo, quella di un bimbo di otto anni proveniente da una famiglia povera che, non potendo permettersi di completare l' album delle figurine Panini dedicati ai calciatori protagonisti dei Mondiali ...

Bimbo di 11 anni aggredito al parco da due cani : “Sembra sia stato attaccato da un orso” : Bimbo di 11 anni aggredito al parco da due cani: “Sembra sia stato attaccato da un orso” Lewis Barkley, 11 anni, inglese, stava giocando con due suoi amichetti in un parco vicino Liverpool quando è stato aggredito dalle due bestie. Ora è ricoverato in ospedale con ferite molto gravi su tutto il corpo. Un uomo […] L'articolo Bimbo di 11 anni aggredito al parco da due cani: “Sembra sia stato attaccato da un orso” proviene da NewsGo.

