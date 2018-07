Beyoncé e Jay-Z | il nuovo album “Everything Is Love” disponibile anche in CD

«Incidente» sul palco per Beyoncé e Jay-Z : il palco si blocca - la coppia improvvisa : Cantano Forever Young, complici e innamorati, sorridenti e sognanti. Il pubblico di Varsavia applaude, scatta foto, gira Stories su Instagram, ma qualcosa non quadra. Beyoncé e Jay-Z sono sospesi in aria sul palco mobile del loro On the Run II Tour, in bilico fra le teste dei fan e lo schermo gigante alle loro spalle. Il meccanismo si è inceppato, i titoli di coda scorrono e i due dissimulano nonchalance. Ringraziano i ballerini, chiedono ...

Nuovi biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma del 6 e 8 luglio : prezzi e settori : Quando manca ormai meno di una settimana ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, su TicketOne arrivano nuove disponibilità di biglietti per il concerto di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per gli eventi italiani previsti nella tranche europea del tour negli stadi della coppia sono disponibili disponibili Nuovi biglietti in prevendita per settori che fino allo scorso mese risultavano esauriti. Tornati in tour con il seguito del ...

Beyoncé e Jay-Z tour di lusso : sfarzo esagerato sul palco ma le vendite sono un flop : Durante gli spettacoli mega schermi alle loro spalle, dove vengono proiettati immagini che ritraggono i coniugi in scene di vita quotidiana, comprese quelle inedite dei gemellini Rumi e Saint . Le ...

«Apeshit» : a lezione d’arte al Louvre con Beyoncé e Jay-Z : Siete andati al Louvre ma tra scolaresche e turisti non siete riusciti a vedere quasi niente? Non è il caso di disperare: Beyoncé e Jay-Z si sono fatti aprire le porte del celebre museo parigino per una lezione d’arte come non l’avete mai vista. La scorsa settimana i Carters – così si firma la coppia – hanno deciso di sorprendere il mondo pubblicando inaspettatamente Everything is Love, epico album «a due» atteso da anni ...

Beyoncé si è dimenticata di essere in tour con Jay-Z durante il concerto a Copenaghen

L’amore ai tempi di Beyoncé e Jay-Z : The Carters, Kamasi Washington, Karol Conka, Achille Lauro, Underworld & Iggy Pop: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Al primo appuntamento con Beyoncé Jay-Z si è presentato con un amico : Com'era il mondo , musicale, prima che nascessero i Carter ? Beyoncé era famosa ma non era Queen Bey e Jay-Z era un rapper celebre e di talento, ma non ancora il mega produttore e imprenditore che è ...

Beyoncé e Jay-Z troppo discinti - la figlia si imbarazza : Una bimba che si copre gli occhi davanti alle effusioni sexy di mamma e papà. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la bambina in questione, 6 anni, si chiama Blue Ivy Carter e che soprattutto i genitori rispondono ai nomi di Beyoncé e Jay-Z. Risultato? Il suo palese imbarazzo, ripreso da Sara Emerson, che lavora nello stadio Parco Olimpico di Londra, dove si è tenuto il concerto del loro tour “On the Run II”, è finito nel ...

Blue Ivy: la reazione davanti alle immagini intime di Beyoncé e Jay-Z è esilarante

La reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme è esilarante : video dal tour : L'incubo di ogni bambino si è realizzato anche per lei: la reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme durante un visual del loro On The Run tour II è stata davvero impagabile! Un esilarante susseguirsi di faccine inorridite seguite dal tentativo di nascondersi come se stesse guardando un film dell'orrore: così la primogenita di casa Carter, oggi 6 anni, ha reagito di fronte alle immagini sensuali dei suoi ...

Everything Is Love di Beyoncé e Jay-Z disponibile ovunque : 5 curiosità sull’album di duetti da Rihanna al Louvre : Dopo la pubblicazione a sorpresa lo scorso sabato su TIDAL, Everything is Love di Beyoncé e Jay-Z è ora disponibile su tutte le piattaforme in streaming e per l'acquisto in digitale. Mentre parte del pubblico teneva che l'album restasse un'esclusiva della piattaforma streaming a pagamento di proprietà del magnate del Roc Nation, la coppia ha deciso di divulgare l'album anche attraverso gli altri canali di distribuzione online. Dal 18 giugno, ...

Beyoncé e Jay Z - l'ultimo video girato in segreto al Louvre : Sono riusciti a girare un video nel museo più famoso del mondo, e completamente in segreto: Beyoncé e Jay Z , non proprio due personaggi che passano inosservati, hanno tirato fuori dal cilindro una ...

Everything is Love è il primo album ‘di coppia’ di Beyoncé e Jay-Z : A sorpresa, Beyoncè e Jay-Z hanno pubblicato un disco: Everything is Love è stato rilasciato in esclusiva su Tidal – la piattaforma di streaming a pagamento lanciata nel 2015 proprio dal rapper imprenditore. A sorpresa, si è detto sopra, ma mica tanto: dopo il j’accuse artistico di Queen Beyo con Lemonade, il pentimento di Jay-Z con 4:44, la loro epopea sentimentale non poteva che tradursi nel primo album di coppia, che ci si poteva ...