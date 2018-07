Better Call Saul | ecco il teaser della quarta stagione

Le prime foto di Better Call Saul 4 riducono la distanza tra Jimmy McGill e Saul Goodman di Breaking Bad? : Il primo episodio di Better Call Saul 4 andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 6 agosto, ma la nuova stagione dello spin-off di Breaking Bad sembra destinata a raggiungere le atmosfere dark della serie madre, almeno a giudicare dalle prime immagini diffuse in esclusiva da TVLine. Il portale statunitense ha infatti pubblicato sei scatti inediti dei nuovi episodi di Better Call Saul, a giudicare dai quali Jimmy McGill è sempre più vicino ...

Vince Gilligan anticipa che in Better Call Saul 4 comparirà un altro personaggio di Breaking Bad : Better Call Saul 4 è ormai in dirittura d'arrivo anche sui nostri schermi, e a giudicare dall'ultima intervista rilasciata dal creatore della serie Vince Gilligan abbiamo ben più di un motivo per essere impazienti di vederla, visto che ci sarà un piccolo crossover con Breaking Bad. Parlando con The Hollywood Reporter, Gilligan ha infatti anticipato che un "personaggio molto importante" della serie madre apparirà per la prima volta nei nuovi ...

Ad agosto torna 'Better Call Saul' - estate rovente ad Albuquerque : ... secondo quanto annunciato dalla stessa Amc, 'la morte di Chuck , il fratello, ndr, velocizzerà la trasformazione di Jimmy in Saul : nel gestire la grave perdita, Jimmy scivolerà sempre più nel mondo ...

Better Call SAUL - Una data all'improvviso e incredibili anticipazioni per la quarta stagione : Il ritardo dell’inizio delle riprese ci aveva scoraggiati, ma la quarta stagione di BETTER CALL SAUL ha finalmente una data … ed è anche vicina!Le avventure di Jimmy Mcgill (Bob Odenkirk) torneranno dal 6 agosto su AMC (per gli utenti Netflix il 7) e riprenderanno da dove c’eravamo lasciati. La sinossi ufficiale recita così:La morte di Chuck accelerà la trasformazione di Jimmy nel SAUL Goodman che conosciamo. Il dolore della perdita lo ...