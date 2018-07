Bergamo | maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa | tensione a Orio

Bergamo - maxi frana incombe sulla strada : ‘Resterà chiusa per mesi’ : Seimila metri cubi di terra incombono sulla strada provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo, in valle Brembana. Per questo la strada dovrà restare chiusa per diversi mesi, secondo quanto comunicato dalla Provincia di Bergamo. sulla strada per ora sono caduti alcuni massi. Quello che preoccupa, però, sono appunto i 6.000 metri cubi di terra e alberi che potrebbero franare. La provinciale tra Piazzatorre e Mezzoldo è stata dunque chiusa e lo resterà ...