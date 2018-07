Benetton | 21 Investimenti entra nel capitale di Carton Pack 2

Benetton : 21 Investimenti entra nel capitale di Carton Pack : Treviso, 3 lug. (AdnKronos) – 21 Investimenti , gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton , attraverso il proprio fondo ’21 Investimenti III” ha acquisito la maggioranza di Carton Pack , uno dei principali operatori italiani attivi nella progettazione, produzione e commercializzazione di imballaggi per il settore alimentare, con particolare specializzazione nel segmento della frutta e verdura. Carton Pack , fondata nel 1970 ...

Benetton : BC Partners acquisisce Forno D'Asolo da 21 Investimenti (3) : (AdnKronos) - Nel 2016, inoltre, Forno d’Asolo ha acquisito La Donatella, azienda leader in Italia nella produzione di pasticceria surgelata, e costituito una subsidiary commerciale negli USA e una branch in Germania, per rafforzare la presenza internazionale: la percentuale di export è quasi tripli