Below arriverà entro quest' anno Gli sviluppatori hanno in programma anche l' annuncio di

(Di martedì 3 luglio 2018) È passato molto tempo ormai dall'di, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gligià parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di, ma hconfermato che il titolo sarà lanciato. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti dichiarazioni in un'intervista con Engadget, sottolineando che non solo lo studio ha intenzione di pubblicarenel 2018, ma che ci sono in cantiere due nuovi annunci.Read more…