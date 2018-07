Bella Hadid | Kendall Jenner e le altre | quest’estate fianchi in mostra

Drake : Bella Hadid risponde personalmente ai gossip sulla loro presunta storia : I rumors erano partiti la scorsa estate The post Drake: Bella Hadid risponde personalmente ai gossip sulla loro presunta storia appeared first on News Mtv Italia.

Bella Hadid a Roma - sexy a Piazza del Popolo in total white : Mozzafiato come sempre Bella Hadid che è stata fotografata a Roma dal re dei paparazzi, Rino Barillari, mentre si concedeva una passegiata tra le strade del centro della Capitale. Selfie con i...

Roma glamour - da Bella Hadid alla nipote di Lady D : serata gioiello per Bulgari : New York e Roma, love story infinita. Nel nome dei più bel gioielli del mondo. serata glamour e preziosissima allo Stadio dei Marmi. Con sfilata, divine della passerella, cena e inevitabili influencer.

Bella Hadid - dal taglio medio a capelli chilometrici : Come si fa in un istante a mostrarsi diverse? Passando da lunghe onde a capelli rasati a zero. Facile. C’è chi, invece, la svolta la fa al contrario e dal corto passa al lungo nel giro di poche ore. L’ultima star capace di mostrare una tale prodezza è stata Bella Hadid, la top model ventenne che a un evento Dior a Tribeca, New York, si è fatta vedere con lunghissimi capelli ondulati, le arrivavano in vita e tutto per merito di un ...

Kendall Jenner : ecco cosa sta succedendo tra la modella e il fratello di Gigi e Bella Hadid : Un aggiornamento sul relationship status The post Kendall Jenner: ecco cosa sta succedendo tra la modella e il fratello di Gigi e Bella Hadid appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner : baci infuocati con il fratellino di Gigi e Bella Hadid : What?! The post Kendall Jenner: baci infuocati con il fratellino di Gigi e Bella Hadid appeared first on News Mtv Italia.

Bella Hadid e The Weeknd sono di nuovo una coppia : innamoratissimi a Parigi : Vive l'amour The post Bella Hadid e The Weeknd sono di nuovo una coppia: innamoratissimi a Parigi appeared first on News Mtv Italia.

Bella Hadid prima e dopo i ritocchini estetici – Naso - zigomi e bocca rivoluzionati : la modella sembra un’altra! [GALLERY] : Bella Hadid non era così tanto ‘Bella’ prima dell’intervento del chirurgo estetico: ecco la super modella statunitense prima e dopo i ritocchini Bella Hadid è una meravigliosa super modella. La statunitense è una delle più richieste indossatici dell’alta moda, insieme alla sorella maggiore Gigi. La meravigliosa 21enne americana vanta un fisico mozzafiato ed un viso perfetto. Pochi di noi si sono chiesti se la sua bellezza ...

F1 Gp Monaco - da Bella Hadid a Ilary Blasi. Folla vip a Montecarlo : Folla vip nel dietro le quinte del Gp di Monaco 2018, l'appuntamento più glamour del calendario di Formula 1, da sempre meta delle celebrities. Sotto il flash dei fotografi a Montecarlo la top-model ...

Cannes 71 - Bella Hadid (ma non solo) : la passione veste di rosso : Nel 2016, Bella Hadid aveva indossato l’abito più sexy e provocante che la Croisette avesse mai visto. rosso fuoco e con scollatura e spacchi abissali. Da allora in tante cercano di dare a quel colore la stessa intensa sensualità. Lei inclusa, in una sfida a se stessa. A due anni di distanza, le interpretazioni del rosso al festival di Cannes sono innumerevoli. Nella gara con il passato e in un duello tra super modelle, resta impressa ...

Carla Bruni e Bella Hadid indistinguibili : "Ho una figlia segreta?" : Carla Bruni e Bella Hadid si assomigliano? Secondo l'ex première dame la risposta è affermativo, tanto da definire la giovane collega ' figlia segreta '. Sta diventando virale lo scatto di Bruni ...

Cannes - Naomi Campbell balla in attesa di sfilare sul red carpet. Bella Hadid sulla Croisette a schiena nuda : Nell’ottava giornata del Festival di Cannes, sulla Croisette hanno sfilato a schiena scoperta la presidente della giuria, Cate Blanchett, e la top model Bella Hadid. Tra le altre, c’erano Naomi Campbell (immortalata mentre improvvisa un balletto prima del red carpet) e Kristen Stewart, che ha deciso di togliersi le scarpe col tacco e di proseguire a piedi nudi. L'articolo Cannes, Naomi Campbell balla in attesa di sfilare sul red ...

Bella Hadid e The Weeknd : baci appassionati a Cannes - : ... , Bella Hadid e The Weeknd sembrano essere effettivamente ritornati insieme e hanno scelto il Magnum x Alexander Wang VIP Party a Cannes per farlo sapere anche al resto del mondo. Incuranti infatti ...

Bella Hadid e il bacio galeotto con l'ex fidanzato The Weekend a Cannes : Cannes è un posto speciale, si sa. E così succede che durante il party organizzato da Magnum, la cittadina francese sia stata teatro di un bacio galeotto. Protagonisti la modella americana Bella Hadid e l'ex fidanzato, il cantante canadese The Weeknd. Non si può dire che sia stata un fulmine a ciel sereno quello del ritorno del musicista nella vita della modella. I due erano già seguitissimi dai paparazzi ...