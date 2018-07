Bastia Umbra | smantellato campo nomadi

Bastia Umbra - BLITZ DELLA POLIZIA PER INSEDIAMENTO ABUSIVO : BASTIA UMBRA Da giorni la Squadra Volante del Commissariato di Assisi monitorava un INSEDIAMENTO di sinti che stazionavano con un camper, due roulottes e quattro autovetture presso il parcheggio ...

Bastia Umbra - seconda edizione per l'evento estivo di PaliOpen : Bastia Summer Party : Deejays: DEBLA Corrado Sabolo Alessandro Tullini Voice: Simone Mone Ferroni Animazione: Francesco Spettacoli Special Thanks: MTV UP Energy Drink Insomma, non basta solo partecipare. Bastia Summer ...

Bastia Umbra - allo Show dei Motori attesa per Andrea Damante : Bastia Umbra Con la giornata di sabato 26 maggio Lo Show dei Motori è entrato decisamente nel vivo mostrando tutto il suo potenziale di spettacoli e divertimento. Già in mattinata, il rombo delle Bmw in drifting e delle moto da cross del team Daboot è risuonato ben al di fuori dei recinti dell'Umbriafiere di Bastia Umbra dove l'evento ...

A Bastia Umbra LO SHOW DEI MOTORI : Anche i bambini potranno divertirsi nell'area appositamente dedicata con giochi e spettacoli, provando l'emozione di salire in moto seguiti da un istruttore federale. Nello SHOW dei MOTORI, infine, ...

Domenica 20 a Bastia Umbra Passeggiata Ecologica : Bastia Umbra Si terrà Domenica 20 maggio la tradizionale Passeggiata Ecologica su due ruote di fine primavera, organizzata da Confcommercio Bastia Umbra, Consorzio Bastia City Mall, patrocinata dal ...