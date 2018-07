Basket | Serie A | mercato 2018-19 | la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino | oro

Basket Serie A - assegnati a Perform i diritti betting per le prossime due stagioni : La LBA Lega Basket Serie A ha assegnato a Perform i diritti del “Pacchetto betting” relativamente al territorio italiano per le stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020. Perform è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, tocca ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Perform Group ...

LegaBasket Serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è gia' un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio [VIDEO]. EA7 Emporio Armani Milano 2 ...

Mercato Basket Serie A – Avellino - il sogno è a stelle e strisce : sondato Caruso dei Los Angeles Lakers : La Scandone Avellino ha messo gli occhi su Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers: fra conferme, addii e volti nuovi gli irpini pensano alla nuova stagione Dopo la postseason per certi versi deludente, Avellino ragiona su quello che sarà il suo futuro e lo fa partendo dal Mercato. La squadra di coach Vicinic ha un sogno a stelle e strisce: Avellino ha sondato il terreno per Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers che nella scorsa ...

Basket - Cavaliero e Fernandez riportano Trieste in Serie A : Dopo 14 anni la formazione giuliana ritorna in Serie A sconfiggendo Casale 72-63 nel terzo atto della Serie

Basket - Finale promozione Serie A2 : Trieste torna in Serie A dopo 14 anni - Casale Monferrato si arrende in finale : 83-79, 80-69, 63-72. Non sono numeri a caso, ma i risultati delle tre partite con cui l’Alma Trieste ha vinto la finale dei playoff promozione di Serie A2, conquistando dunque il diritto di giocare la Serie A nella stagione 2018-2019. L’ultima vittoria, quella decisiva, è arrivata al PalaFerraris di Casale Monferrato, dove la Novipiù si è dovuta arrendere a un Daniele Cavaliero in serata di grazia dall’arco dei tre punti ...

Basket - Serie A - Vucinic coach di Avellino : 'È la mia grande occasione' : La Sidigas Avellino è ufficialmente ripartita con il nuovo corso Nenad Vucinic, coach serbo, fortemente voluto dal direttore sportivo Nicola Alberani. I due si ritrovano 6 anni dopo l'esperienza ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : serie in parità - chi rifilerà il primo match point? : La Finale del Campionato Italiano di Basket torna a bussare alle porte del Mediolanum Forum per gara-5. Tra le due contendenti, Milano e Trento, è l’equilibrio a far da padrona, tant’è che la serie al momento è sul 2-2. Decretare il vincitore della competizione tricolore pare veramente complesso: dopo i primi due incontri l’Olimpia sembrava favorita, ma le sconfitte in trasferta hanno risollevato non pochi interrogativi sulla ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : tracollo di Milano nell’ultimo quarto - Trento non molla e pareggia la serie. Finisce 77-74 : Grandi emozioni alla BLM Group Arena! L’Olimpia Milano comanda per più di tre quarti della partita, con un massimo vantaggio di +11, i padroni di casa reagiscono nel momento peggiore della serata, mettendo in ginocchio gli avversari nell’ultimo periodo e riescono a pareggiare la serie. 77-74 il risultato di gara-4 della Finale Scudetto della Serie A italiana di Basket. Come due giorni fa, si realizza poco nei primi minuti. Dopo il ...

Basket – Finale Scudetto - Trento pareggia la Serie : Milano ko in Gara-4 : La Dolomiti Energia Trento pareggia i conti: Milano ko al PalaTrento in Gara-4 Grande spettacolo questa sera, come nelle sfide precedenti, per Gara-4 di Finale Scudetto di Serie A di pallacanestro italiana. Al PalaTrento la Dolomiti Energia ha regalato al proprio pubblico una vittoria importante. Una gara, come sempre, punto a punto, con gli ospiti che sono andati alla pausa lunga con un vantaggio di cinque punti. Forray è riuscito però a dare ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : ultimo quarto pazzesco e la Dolomiti fa 2-2 nella serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

Baltur Cento in serie A di Basket. "E adesso facciamo come la Spal" : Indotto, economia che si mette in moto. Visibilità, non solo in Emilia-Romagna. Cento c'è, ora, anche a livello nazionale». Si parla di referendum per passare da Ferrara a Bologna. «Preferisco ...

Basket - Serie A - gara-3 : Trento-Milano 72-65 : Mai farla troppo facile quando c'è Trento di mezzo. Nella propria tana, in riva all'Adige, l'Aquila ritrova se stessa, il proprio gioco fatto di energia inarrivabile e spiaggia Milano , 72-65, , ...