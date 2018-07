Basket NBA | i Golden State Warriors piazzano il colpo DeMarcus Cousins | Rajon Rondo ai

Basket NBA : Rondo con LeBron ai Lakers - Randle vola ai Pelicans : Iniziano a prendere forma i Lakers 2018-19 targati LeBron James. Magic sorprende un po' tutti trovando un accordo con Rajon Rondo il quale firma un contratto annuale da nove milioni con la franchigia ...

Basket - Nba. Scacco matto Warriors : arriva anche Cousins : I più forti diventano ancora più forti. I Golden State Warriors campioni Nba piazzano un colpo di mercato imprevedibile e clamoroso. DeMarcus Cousins, il centro dell'Alabama, si accorda con i ...

Basket NBA - LeBron James firma con i Los Angeles Lakers per quattro anni : “Per immediata pubblicazione: LeBron James, quattro volte MVP dell’NBA, tre volte MVP delle NBA Finals, quattordici volte All Star NBA, e due volte medaglia d’oro olimpica si è accordato per un contratto di quattro anni e 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers”. Il testo del comunicato rilasciato dalla Klutch Sports Group, l’agenzia che da anni rappresenta LeBron James, scuote gli Stati Uniti e il mondo del ...

Basket NBA - Belinelli trova casa : l'azzurro torna a San Antonio : ROMA - Non c'è ancora l'ufficialità, e da regolamento NBA non potrà esserci fino al 7 luglio, ma Marco Belinelli ha trovato una nuova casa. In realtà, si tratta di un ritorno al passato per la guardia ...

Basket NBA - Durant è ancora Warriors Biennale da 61.5 milioni : Kevin Durant resta ai Warriors per almeno altri 12 mesi. Sulla sua permanenza nella Baia non c'erano dubbi, nonostante le inevitabili quanto curiose voci di una partnership con James ai Lakers, ma i ...

Basket NBA - Belinelli riabbraccia gli Spurs : firma da 12 milioni : Marco Belinelli era convinto che avrebbe dovuto aspettare un paio di settimane per scoprire in quale squadra avrebbe proseguito la sua carriera Nba. L'attesa è durata meno di un'ora: l'unico italiano ...

Basket NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs per i prossimi due anni : La notizia l’ha rilanciata Adrian Wojnarowski, lo storico insider NBA di ESPN: Marco Belinelli tornerà a giocare per le prossime due stagioni con i San Antonio Spurs, dopo averlo già fatto nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari per tornare in Texas. Per lui si tratta del decimo trasferimento (contando anche la scelta numero 18 al draft del 2007) in 12 anni di NBA. Lo scorso anno ha cambiato ...

Basket NBA : LeBron James esce dal contratto con Cleveland - sarà free agent : Fino al 7 luglio non potranno essere ufficializzati i movimenti, ma quel che è certo è che la decisione di James può sconvolgere il mondo Nba. LE FAVORITE - Se LeBron decidesse di ascoltare le ...

Basket NBA - Gallinari 'LeBron ai Lakers Sbaglierebbe sponda' : ROMA - 'E' difficile capire cosa farà LeBron. Mi dispiacerebbe per lui se dovesse andare ai Lakers, perché sceglierebbe la sponda sbagliata della città'. Danilo Gallinari commenta così le voci di ...

Basket NBA - Towns a Milano : ''L'Italia mi piace - che talento la Zandalasini'' : Basta dire questo nome in giro per il mondo e sei riconosciuto. Noi giocatori NBA siamo fortunati. Ed è bello poter condividere questo onore con i tifosi che sto incontrando in Italia'. Qual è l'...

Basket - Cecilia Zandalasini aggiorna il suo career-high in WNBA : 13 punti contro le New York Liberty : Cecilia Zandalasini sta conquistando gli Stati Uniti. Dopo l’assaggio dello scorso anno, condito dal titolo WNBA con le Minnesota Lynx, la stella azzurra ha anticipato il viaggio oltreoceano partecipando all’intera stagione del campionato più prestigioso del Basket femminile. Nelle prime partite ha visto poco il campo (come già nel 2017), giocando un solo minuto nell’opening night contro le Dallas Wings e chiudendo le prime ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: "Sono contento ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown : ''Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana'' : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: 'Sono contento di ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...