Bank of Japan | rumor Nikkei | outlook inflazione sarà rivisto al ribasso

La Bank of Japan è più pessimista sull'inflazione : confermati tassi a zero e QE : Ferma la politica monetaria in Giappone . La banca centrale ha infatti confermato una linea ultraespansiva , stando al peggioramento delle previsioni di inflazione, che si allontana sempre più dal ...

La Bank of Japan prende tempo. Governatore Kuroda : "Prematuro pianificare rientro stimoli" : La Bank of Japan prende ancora tempo per l'exit strategy . Lo ha precisato il Governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda , in occasione della relazione di metà anno al Parlamento ...

Bank of Japan conferma politica monetaria accomodante potente - ma è alert da alcuni membri : La Bank of Japan si impegna a mantenere in vigore una politica monetaria accomodante "potente". Allo stesso tempo, dal dibattito tra i membri della banca centrale, è emerso come l'istituto si stia ...

La Bank of Japan abbandona i target di inflazione : La Bank of Japan cambia strategia nel proprio approccio verso l'inflazione. In modo del tutto atteso la Banca Centrale nipponica, che oggi ha confermato lo status quo in materia di tassi ...