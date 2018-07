Banane - il drammatico errore che non dovete mai commettere : come va conservato e mangiato il 'frutto dell'amor' : L'errore che non dovete mai commettere con le Banane : conservarle in frigorifero . La sentenza arriva dalla scienza: uno studio della South China Agricultural University di Guangzhou , riporta Leggo.it , ha scoperto come le basse temperature modificano in negativo fragranza e sapore di questo frutto. I ...