Balotelli “diserta” il ritiro col Nizza | ecco la sua prossiama destinazione

sportfair

: Nizza, Balotelli diserta il raduno. Vieira: 'Deve dirci cosa intende fare' - iCMcalcio : Nizza, Balotelli diserta il raduno. Vieira: 'Deve dirci cosa intende fare' - AlessioPetitto : RT @Libero_official: Vi eravate illusi? Speravate che Mario Balotelli fosse cambiato? Tutto sbagliato: la sua ultima follia al Nizza, miste… - ferroice40 : No, non è cambiato: Nizza, l\'ultima follia di Mario Balotelli. E anche mister Vieira lo sputtana: \'Lui...\' -

(Di martedì 3 luglio 2018) Mariosembra aver detto definitivamente no al, andando ad accordarsi con un altro club: tutti i dettagli Dopo aver disertato il primo giorno di raduno col, Mariosembra sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. A quanto riporta il quotidiano transalpino ‘L’Equipe’ entro 48 ore ‘SuperMario’ potrebbe chiarire il suo futuro. Un altro indizio che porterebbe a pensare a una permanenza dell’attaccante azzurro in Ligue1 sono i contatti che le scorse settimane il presidente dell’OM, Jacques-Henri Eyraud, ha avuto col suo omologo al, Jean-Pierre Rivere, per sondare il terreno su. (Int/AdnKronos)L'articolo“diserta” ilcolla suaSPORTFAIR.