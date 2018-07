Baleari | avvistato in mare un grande squalo bianco lungo cinque metri

Blastingnews

: Baleari, squalo bianco avvistato al largo: prima volta in 30 anni - Foto Tgcom24 - SylvieTropez : Baleari, squalo bianco avvistato al largo: prima volta in 30 anni - Foto Tgcom24 - infoitestero : Baleari, avvistato uno squalo bianco. La prima volta dopo 30 anni FOTO -

(Di martedì 3 luglio 2018) Un insolito e 'vistoso' bagnante si aggira nel Mediterraneo, non lontano da località turistiche gettonatissime quali Ibiza e Formentera. Si tratta di un 'Carcharodon Carcharias', nome scientifico dell'imponente. Un esemplareè statoqualche giorno fa nelle acque spagnole intorno alle isoledalla spedizione scientifica 'Alnitak 2018' che ne ha dato notizia sulla propria pagina Facebook. La novità allarma i bagnanti ma entusiasma gli esperti: un esemplare simile non venivanel 'nostrum' da molto tempo. Un avvistamento di rilevanza storica Nuotava a sud dell'isola spagnola di Maiorca. A scorgere l'enorme, fotografarlo e filmarlo, sono stati alcuni rappresentanti di un'organizzazione ambientalista internazionale che sta solcando il Mediterraneo per monitorarne lo stato di salute. Ricardo Sagarminaga Van Buiten ...