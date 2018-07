Baby food | 10 cibi che fanno bene ai bambini

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) In Italia un bambino su tre ha problemi di chili in più. Secondo le stime dell’European Childhood Obesity Surveillance Initiative dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) quelli italiani sono tra ipiù obesi d’Europa. «Fin dai primi anni di vita i genitori possono fare molto per evitare il problema» commenta la dottoressa Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista, autrice del libro “a tavola. Quasi un gioco!” (Tipografia Faentina). «Le abitudini apprese da piccoli condizionano la loro salute futura. Una volta apprese diventano consuetudini rassicuranti che verranno mantenute facilmente anche in età adulta. Sia la relazione che si istaura con il cibo, come l’abitudine al cibo consolatorio, sia le esperienze gustative che influenzano le preferenze, per esempio il sapore dolce o quello salato, tenderanno a condizionare le scelte a tavola per tutta la vita» precisa ...