Azzardo | Di Maio | “Stop pubblicità? Mondo che si è allargato un po’ troppo Ora lo

Cosa vuole fare Di Maio per il contrasto al gioco d’Azzardo : Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri c'è solo lo stop alle pubblicità per le aziende che operano nel settore del gioco, ma il piano del ministro Di Maio è più ambizioso: "Le entrate fiscali che derivano dal gioco vengono quasi completamente assorbite dai costi sociali dell’azzardopatia". Proviamo a capire di Cosa si tratta e quali sono le norme già in vigore.Continua a leggere

Dl dignità - Di Maio : “Nulla da temere per chi non sfrutta giovani”. Sull’Azzardo : “Spero che i vip dicano basta agli spot” : Il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, le pensioni d’oro, l’Ilva e i migranti. Luigi Di Maio parla ad Agorà su Rai 3 tra vecchie e nuove promesse, da mettere nella legge di Bilancio o approvare entro l’estate, e la presentazione della prima misura di questo governo, approvata lunedì dal Consiglio dei ministri.”Quello che stanno vivendo i giovani è una tragedia sociale“. Per questo, “chi non abusa dei ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’Azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Dl dignità - azienda del gioco d’Azzardo a Di Maio : “Proibizionismo favorisce realtà illecite”. Lui : “Vietata solo pubblicità” : “Ovunque ci sia stata una forma di proibizionismo chi ne ha guadagnato sono state sempre e solo realtà illecite. Vuole davvero essere ricordato come il ministro che ha spinto i giocatori italiani nelle mani di operatori sconosciuti senza regolari concessioni, quindi non controllabili?”. E’ un passaggio della lettera aperta -pubblicata sabato su diversi quotidiani – indirizzata al vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

