Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa | tir in fiamme | traffico bloccato a Valmontone

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’Autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Tir contromano in Autostrada - l'azzardo di un camionista a Como : Milano, 25 mag. , askanews, - Poteva finire in tragedia l'azzardo dell'autista di un tir che ha percorso in contromano un breve tratto dell'autostrada A9 Lainate-Como. Il camionista, come documentano ...

Tir contromano in Autostrada : L'autista di un tir ha fatto un'inversione di marcia in autostrada e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa. I poliziotti della Stradale di Como, in servizio al Centro operativo ...

Tir fa inversione al casello e prende contromano l'Autostrada : patente ritirata : Panico alla barriera autostradale di Grandate, nel comasco, a causa di un tir che ha fatto inversione e percorso contromano circa 200 metri. E' successo intorno alle 13.30 di giovedì 24 maggio. Un agente della Stradale di...

Como : autista tir contromano in Autostrada - patente ritirata : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - L'autista di un tir ha fatto un'inversione di marcia in autostrada e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa. I poliziotti della Stradale di Como, in servizio al Centro operativo autostradale, ieri, giovedì 24 maggio, hanno notato le immagini riprese dall

Contromano in Autostrada : ritirata patente a guidatore francese - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet AOSTA. Una multa fino a 8000 euro, patente di guida ritirata e fermo amministrativo del veicolo sono le conseguenze in cui è incorso un automobilista francese di 75 anni sorpreso a ...

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda | : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia

Tir si ribalta sull'Autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda - : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia