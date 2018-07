Austria | se Berlino chiude frontiere ci sarà effetto a catena

Migranti - Austria : se Berlino respinge noi chiudiamo a sud : Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud Continua a leggere L'articolo Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud proviene da NewsGo.

Migranti - Austria : asse con Roma - Berlino : 16.16 Soddisfazione da parte del Cancelliere Austriaco Kurz per una collaborazione con Germania e Italia, definita "asse dei volenterosi" per contrastare l'immigrazione illegale."Sono felice della buona collaborazione che vogliamo sviluppare tra Roma, Berlino e Vienna che ridurrà l'immigrazione", ha detto Kurz, che è al governo con l'estrema destra. L'Austria sta valutando,inoltre, con un piccolo gruppo di paesi la creazione di centri per ...

Patto di Dublino - lite Ue sulla riforma. No di Berlino. L'Austria : Italia alleata : Anche la Germania dice no alla riforma delle regole di Dublino. Berlino «è aperta ad una discussione costruttiva» sulla proposta della presidenza bulgara per la riforma del...

Berlino si oppone alla riforma Austria : "Italia è un alleato forte" Si va verso il flop. Salvini assente : La Germania "e' critica" su alcuni punti della proposta della presidenza bulgara di riforma del regolamento di Dublino e "cosi' com'e'" non accettera' di approvarla". Lo ribadisce il segretario di Stato agli Interni tedesco, Stephan Mayer, arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Ue Affari interni Segui su affaritaliani.it

SPARI NEL DUOMO DI BERLINO/ Video ultime notizie - agente ferisce Austriaco e colpisce anche collega : è grave : SPARI nel DUOMO di BERLINO in Germania: Video e ultime notizie live, un poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato" e armato di coltello. Colpito anche un collega, è ferito(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 08:48:00 GMT)

