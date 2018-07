Austria e Germania chiudono i confini ai migranti : l’Italia è sempre più isolata : Austria e Germania sono pronte a isolare l'Italia e stanno pensando di approvare una serie di restrizioni relative all'ingresso dei migranti sul proprio territorio. La cancelliera tedesca Merkel ha ceduto alle pressioni del ministro dell'Interno Seehofer per evitare la caduta del proprio governo e l'Austria ha annunciato che provvederà ad approvare norme a protezione dei propri confini qualora l'accordo tedesco dovesse diventare ...

Austria 'pronta a proteggere i confini sud'. Kurz : attendiamo chiarimenti da Germania : Lo ha riferito oggi, dopo che la Germania ha pianificato restrizioni sull'ingresso dei migranti come parte di un accordo per scongiurare la crisi politica di Berlino. Se l'accordo raggiunto ieri sera ...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI MIGRANTI/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Brennauer e Ritter - fra Germania e Austria è festa Wiggle. Titoli anche per Amialiusik e Lepistö - : Grandissima sfida in Germania nella prova a cronometro fra due delle principali esponenti della specialità al mondo. Torna a vincere, dopo quattro stagioni, Lisa Brennauer : la trentenne della Wiggle-High5 conquista il terzo titolo del tic tac con 38'40'. La battuta per 18 è Trixi Worrack , Canyon-SRAM, , ...

Austria non accetterà migranti respinti da Germania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Kurz : "Asse Austria-Germania-Italia contro migranti irregolari" : Il premier austriaco Sebastian Kurz serra i ranghi in Europa per far fronte all'emergenza immigrazione che vede in prima linea l'Italia. Di fatto il leader austriaco ha parlato di un patto tra ...

Numero chiuso ai Tir al Brennero - le strade d'Italia e Germania si separano dall'Austria : Per fare un esempio, il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti non può contare ancora oggi sui sottosegretari e bisogna solo augurarsi che "vengano consegnati" al mondo dell'autotrasporto molto ...

Numero chiuso ai Tir al Brennero - le strade d'Italia e Germania si separano dall'Austria : A distanza di tre mesi e mezzo da quel voto gli elettori, che pur avevano indicato una maggioranza per il governo, si ritrovano a fare i conti con una guida politica "partita" solo dopo un estenuante ...

Caso Brennero - le strade d'Italia e Germania si separano da quelle dell'Austria : Per fare un esempio, il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti non può contare ancora oggi sui sottosegretari e bisogna solo augurarsi che "vengano consegnati" al mondo dell'autotrasporto molto ...

Migranti - Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino - parleremo con Salvini : Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini Come riporta ilfattoquotidiano.it Il consiglio Affari interni… L'articolo Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - anche Germania dice no a riforma Dublino. Austria sull’Italia : “Un alleato forte - parleremo con Salvini” : anche alla Germania la proposta della presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino non piace. “Com’è attualmente non la accettiamo”, ha detto il segretario di stato tedesco Stephan Mayer al suo ingresso al consiglio Affari interni, in programma oggi a Lussemburgo, dove il primo punto della discussione è dedicato proprio alla riforma del sistema di asilo europeo. Berlino quindi condivide la posizione italiana ...

Amichevoli - storica Austria Germania battuta dopo 32 anni. L Inghilterra piega la Nigeria : La nazionale di Janne Andersson, che ha eliminato gli azzurri nello spareggio per l'accesso alla Coppa del Mondo, è inserita del gruppo F, insieme ai campioni in carica della Germania, al Messico e ...

Torna Neuer - ma Germania ko con Austria : ANSA, - ROMA, 2 GIU - La buona notizia per il ct della Germania Joachim Loew arriva da Manuel Neuer, Tornato tra i pali dopo essere rimasto fermo fin dallo scorso settembre e ora in corsa per un posto ...