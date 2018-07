Austria chiude Brennero | bilaterale Salvini-Seehofer Migranti | vertice Italia-Germania

Austria - Moavero : se chiude il Brennero se ne assumerà la responsabilità : "Abbiamo avuto un consiglio europeo molto difficile e complesso - aggiunge - che si è chiuso con accordo unanime sulle conclusioni che per la prima volta danno una tela di fondo per la politica ...

Austria chiude Brennero dopo accordo-Merkel sui migranti?/ Salvini “meglio così” : Moavero “serve cooperazione” : Migranti, Austria minaccia di chiude re il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini , "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Migranti : Austria pronta a 'proteggere i confini Sud'. Moavero : 'Se chiude se ne prende le responsabilità' : 'La nostra posizione sui movimenti primari e su quelli secondari non cambia, i movimenti secondari sono parte del problema ma non invertiamo l'ordine logico degli eventi e se qualcuno lo pensa sbaglia,...

Immigrazione - Enzo Moavero avvisa l'Austria : 'Se chiude il confine al Brennero se ne assume la responsabilità' : Effetto domino sull' Immigrazione . L' Austria minaccia la chiusura del confine con la l' Italia sul Brennero e con la Slovenia , una reazione alle incertezze sulla politica di sicurezza della confinante Germania di Angela Merkel che avrebbe ripercussioni pesanti proprio per il nostro Paese, di fatto in un imbuto tra sbarchi via mare e respingimenti via terra. Il ...