Aumentano i beneficiari del Rei | da luglio ne avranno diritto anche i disoccupati singoli

Blastingnews

: RT @lentepubblica: #RedditodiInclusione, i #beneficiari aumentano: tutti i dettagli - TuttoQuaNews : RT @lentepubblica: #RedditodiInclusione, i #beneficiari aumentano: tutti i dettagli - lentepubblica : #RedditodiInclusione, i #beneficiari aumentano: tutti i dettagli - Enric0Chessa : Borse di studio più ricche e aumentano i beneficiari -

(Di martedì 3 luglio 2018) La misura unica di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione è entrato in vigore nel 2018, dallo scorso gennaio. Dal primoperò, la misura appannaggio di soggetti disagiati reddituali o sociali è interessata da una importante novità. Sparisce uno dei requisiti richiesti aidella misura e di fatto il Rei amplia la platea dei. Una novità di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota ufficiale, la n° 4292/2018, ha dato da tempo notizia. Ecco cosa cambia per la misura, chi sono idopo l’estensione della platea e come fare domanda. Requisiti famigliari, ReiperCome dicevamo, spariscono gli specifici requisiti familiari per rientrare nel Rei. Non è più necessario avere un nucleo familiare con all'interno una donna gravida, almeno un minorenne, un disabile o un disoccupato over 55.le ...