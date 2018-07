ATP Wimbledon – Passo falso al primo set | poi rimonta | Fognini vittorioso su Daniel

ATP Wimbledon – Ok Del Potro e Zverev : primo turno easy contro Gojowczyk e Duckworth : Esordio positivo per Del Potro e Zverev a Wimbledon: il tennista argentino liquida Gojowczyk, il tedesco supera Duckworth Subito due big in campo nella seconda giornata di Wimbledon. Juan Martin Del Potro, uno degli outsider di lusso del tabellone maschile, fa il suo esordio nel torneo britannico con un successo. L’argentino batte il tedesco Gojowczyk in 3 set con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-3. Esordio easy anche per Alexander Zverev che ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...