ATP Wimbledon – Ok Del Potro e Zverev | primo turno easy contro Gojowczyk e Duckworth

Federer - batte Raonic e vince a Stoccarda/ Tennis - titolo ATP numero 98 : King Roger è già pronto per Wimbledon : Tennis , Federer batte Raonic e vince a Stoccarda : titolo Atp numero 98. King Roger è già pronto per Wimbledon . Le ultime notizie sul fuoriclasse svizzero(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:21:00 GMT)

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic , sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...

ATP Queen’s – Djokovic ci sarà! Nole chiede ed ottiene una wild card : nuove speranze per Wimbledon : Novak Djokovic ha chiesto ed ottenuto una wild card per l’ATP 500 del Queen’s: un segnale importante che aumenta le chance di rivederlo a Wimbledon Dopo l’eliminazione nel Roland Garros, Novak Djokovic non aveva dato certezze in vista di Wimbledon. Il tennista serbo, ancora alla ricerca della miglior condizione, nonostante i buoni miglioramenti mostrati su terra, si è riservato dei giorni per pianificare al meglio il suo ...