Atletica | Rieti | al Trofeo Perseo Roberta Bruni fa 4 | 30

Atletica – Campionati Italiani Allievi di Rieti - tutti i risultati degli atleti in gara : La sarda Dalia Kaddari trionfa ai Campionati Italiani Allievi di Rieti con 23.69 (-1.2) e batte Gherardi (23.79), il campano supera il muro nell’asta ed è il quarto di sempre. Musci oltre i 20 metri nel peso (20.02) Tanti risultati di rilievo nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi a Rieti. Oltre al 6,38 di Larissa Iapichino nel lungo, spicca il confronto tra Dalia Kaddari e Chiara Gherardi nei 200. È la sarda a confermarsi ...

Atletica – Tricolori U18 di Rieti - Larissa salta con record : Ai Tricolori U18 di Rieti la lunghista, sotto gli occhi di mamma Fiona May e papà Gianni, diventa anche all’aperto la migliore allieva di sempre al primo anno Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi di Rieti, 53esima edizione, la scena è tutta per Larissa Iapichino. La lunghista figlia d’arte, sotto gli occhi di mamma Fiona May e Gianni Iapichino, pizzica il grande salto all’ultimo respiro della gara del lungo, ...

Atletica - Larissa Iapichino vola a 6 - 38 a Rieti : In questo momento la giovane atleta allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, è la numero 1 dell'anno nel Vecchio Continente a livello under 18, la quinta al mondo tra le under 20. Iapichino ha ...

Atletica - Larissa Iapichino celestiale : la figlia di Fiona May vola a 6.38 m - show della 16enne a Rieti. Salta più di mamma… : Larissa Iapichino si è letteralmente scatenata durante i Campionati Italiani U18 e ha piazzato un super salto in lungo. La figlia di Fiona May è volata a uno sbalorditivo 6.38 metri: si tratta del primato nazionale tra le allieve del primo anno (migliorato il 6.29 di Anastassia Angioi risalente al 2011) e dalla quarta prestazione di una minorenne a livello assoluto. A Rieti la 16enne ha migliorato il suo personale di due centimetri ...

Atletica – Rieti - agli Europei U18 test importanti per gli azzurri : Rieti: arriva la carica tricolore degli Allievi! Da venerdì 15 a domenica 17 giugno, test importanti in vista degli Europei U18: Iapichino nel lungo, Gherardi-Kaddari nella velocità con Guglielmi e Benati, ostacoli per Besana, Musci nei lanci Un’onda azzurra di giovani talenti è pronta ad animare i Campionati Italiani Allievi, da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Rieti, 53esima edizione della rassegna tricolore dedicata alla categoria e banco di ...

Atletica – Cds Assoluti : Andrew Howe velocista a Rieti : Howe ancora sprinter, 10.38 nei 100 dei Cds Assoluti di Rieti Al via la seconda prova regionale dei Cds Assoluti in 16 sedi. A Rieti, terza uscita stagionale da velocista per Andrew Howe (Studentesca Milardi/Aeronautica). Il primatista italiano del lungo ha corso in 10.38, con un vento alle spalle di 1.5, sua quarta prestazione di sempre sulla specialità, nella quale vanta un personale di 10.27 datato 2006. Howe, allenato da Fabrizio Donato, non ...

Atletica – Campionati di Società Assoluti 2018 : Fassinotti debutta nell’alto a Rieti : Campionati di Società Assoluti 2018: Fassinotti in gara a Rieti Dopo i lampi di Tortu e Jacobs a Savona e in attesa della grande notte del Golden Gala Pietro Mennea, l’Atletica italiana si prepara alla seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2018. Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 maggio si gareggia in 16 sedi per decretare i club che parteciperanno alle quattro finali nazionali del 23-24 giugno. La Finale Oro che ...

Atletica integrata : A Rieti cinque record italiani nei 200 - Tapia al top nel disco : Il già primatista italiano T54 Giandomenico Sartor , Veneto Special Sport, taglia il traguardo in 26,83 e riesce ad abbassare il suo limite di 22 centesimi di secondo. FISPES Academy, l'Accademia ...