Atletica – Memorial Istvan Gyulai | Tamberi in gara in Ungheria

(Di martedì 3 luglio 2018) Gimbo2,26 inalSecondadella stagione outdoor e 6 centimetri di progresso per Gianmarco. Il campione europeo in carica di salto in alto oggi è tornato in pedana aldi Szekesfehervar, vicino Budapest, superando quota 2,26. Dieci giorni fa, all’esordio nel meeting tedesco di Buhl, si era fermato a 2,20. Stasera inil recordman italiano assoluto ha scalato le prime tre misure della progressione senza esitazioni (2,10 – 2,14 – 2,18), poi a 2,22 è dovuto ricorrere alla terza prova. Un paio di incertezze subito riscattate a 2,26 che Gimbo ha saltato al primo tentativo. Come al solito, quando Mister Half Shave è in pedana scatta la clap del pubblico, una chiassosa onda di energia che, però, oggi non è bastata all’azzurro per avere la meglio anche sui 2,30. Il preannunciato tris ...