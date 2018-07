Atletica – Memorial Istvan Gyulai : Tamberi in gara in Ungheria : Gimbo Tamberi 2,26 in Ungheria al Memorial Istvan Gyulai Seconda gara della stagione outdoor e 6 centimetri di progresso per Gianmarco Tamberi. Il campione europeo in carica di salto in alto oggi è tornato in pedana al Memorial Istvan Gyulai di Szekesfehervar, vicino Budapest, superando quota 2,26. Dieci giorni fa, all’esordio nel meeting tedesco di Buhl, si era fermato a 2,20. Stasera in Ungheria il recordman italiano assoluto ha ...

Atletica – Memorial Coscioni - Irene Siracusa come un grillo ad Orvieto : Irene Siragusa, la saetta con gli occhiali: fa 11.21 al Memorial Coscioni di Orvieto La velocista con gli occhiali colpisce ancora. Irene Siragusa mette il turbo sui 100 metri del Memorial Coscioni di Orvieto: 11.29 (+1.3) in batteria e poi ancora meglio in finale dove brucia tutte in 11.21 (+1.1). Al traguardo la sprinter toscana dell’Esercito abbraccia le avversarie e salta come un grillo. Ed ha un buon motivo per essere così felice: ...

Atletica - Memorial Coscioni - Irene Siracusa come un grillo ad Orvieto : Irene Siragusa, la saetta con gli occhiali: fa 11.21 al Memorial Coscioni di Orvieto La velocista con gli occhiali colpisce ancora. Irene Siragusa mette il turbo sui 100 metri del Memorial Coscioni ...

Atletica – Memorial Luca Coscioni - Andrew Howe sfida Matteo Galvan in pista ad Orvieto : Sui 200 sfida a tre con il primatista nazionale del lungo Andrew Howe, quello dei 400 metri Matteo Galvan e il campione italiano Eseosa Fausto Desalu Tanti azzurri a Orvieto (Terni), nel pomeriggio di domenica 17 giugno, per la nona edizione del Memorial Luca Coscioni. Nel sesto appuntamento stagionale con il Progetto Meeting FIDAL, un cast ricco di protagonisti in molte gare: sui 200 sfida a tre con il primatista nazionale del lungo ...