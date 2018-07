Atletica : chi sono Grenot - Lukudo - Chigbolu e Folorunso? Le ragazze d’oro della staffetta 4×400 che fa discutere l’Italia : Si sono da poco conclusi i Giochi del Mediterraneo 2018 in quel di Tarragona: in terra spagnola è arrivato per l’ennesima volta il dominio dell’Italia nella manifestazione che vede al via tutte le nazioni del Mare Nostrum. Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere dominando in lungo e in largo in tutte le discipline. Anche nell’Atletica sono stati molti i trionfi della selezione tricolore, ma uno in particolare ha colpito ...

Atletica - il ritmo di Samba mette a rischio i vecchi record : L'Atletica non è fatta né per i burocrati dello sport né per gli atei. È una specie di religione muscolare, ha in sé un misticismo dinamico in cui la bellezza del gesto e lo stupore per i risultati ...

Maria Benedicta Chigbolu - a 16 anni la prima prova nella pista d'Atletica di Roma : Maria Benedicta Chigbolu, 29 anni, come si legge nella biografia Fidal , la Federazione italiana di atletica, è 'la seconda di sei figli , tre fratelli e tre sorelle, di una insegnante di religione, ...

Atletica – Diamond League - a Parigi l’azzurra Elena Vallortigara chiude al quinto posto nell’alto : In una gara dominata dalla russa Laistskene, l’azzurra Vallortigara chiude al quinto posto nell’altro superando l’1.94 Serata scintillante a Parigi. l’azzurra Elena Vallortigara supera 1,94 ed è quinta nell’alto dominato dalla russa Maria Laistskene (2,04). Abderrahman Samba fa tremare il mondiale dei 400hs: il suo 46.98 è il secondo tempo di sempre al di sotto dei 47 secondi, a solo 20 centesimi dal primato iridato di ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - che vagonata d’oro! Tortu - Grenot e Re guidano le staffette. Trionfi Perini e Pedroso : Non arriva soltanto l’oro della 4x100m guidata da Filippo Tortu nell’ultima giornata per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia conquista una valanga di medaglie in una serata davvero esaltante. Le due 4x400m non hanno deluso le aspettative e hanno confermato i favori del pronostico con una doppietta stellare. Davide Re ha trascinato Giuseppe Leonardi, Michele Tricca e Matteo Galvan verso il successo ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Trionfi a volontà nell’Atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m - Tortu vince il duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

Giochi del Mediterraneo – Un altro oro azzurro arriva dall’Atletica : Dossena da sogno a Tarragona : Atletica: arriva l’oro di Sara Dossena ai Giochi del Mediterraneo A Tarragona, in Spagna, l’Italia Team sale sul podio nelle due gare di mezza maratona. L’ultima giornata dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo si apre con il successo al femminile di Sara Dossena che vince la medaglia d’oro, mentre Eyob Faniel conquista l’argento tra gli uomini. In una calda mattinata sulle strade della città catalana, la 33enne lombarda riesce a ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena incontenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultime finali - c’è Filippo Tortu in staffetta! L’Italia per volare : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alle competizioni di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Penultimo dì della competizione riservata ai Paesi bagnati dal Mare Nostrum, mentre per la seguente disciplina sarà l’ultima giornata di gare, che culminerà con le attesissime staffette. Il programma inizia alle 9 del mattino con la mezza maratona maschile e femminile, con Daniele Meucci tra i favoriti nella prova ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : il nutrito bottino degli italiani in Spagna : I risultati dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona degli azzurri dell’Atletica in gara oggi Altre sei medaglie italiane nella terza giornata dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna: quattro argenti e due bronzi, impreziositi anche oggi da prestazioni tecniche di valore. Nel triplo la 23enne Ottavia Cestonaro supera per la prima volta in carriera i 14 metri con vento regolare: secondo posto e 14,05 (+0.4) ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : vagonata di medaglie per l'Italia. Desalu - Hooper - Bogliolo e Cestonaro d'argento : Fausto Eseosa Desalu conquista una preziosa medaglia d'argento sui 200 metri alle spalle del Campione del Mondo Ramil Guliyev: oggettivamente era il miglior risultato possibile. Il 24enne sale sul ...