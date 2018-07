Atleti alla Mostra d' Oltremare | il veto della Regione | rispunta l' ipotesi navi

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid bussa alla porta per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic lascerà il Milan , senza se e senza ma. L'attaccante croato in rossonero ha fatto flop, con soli 6 gol in 41 presenze. Ciononostante, per lui abbondano le pretendenti; una su ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Ciclismo – Adriatica Ionica Race - il parere del ct Cassani alla luce dei risultati degli Atleti azzurri : “Missione compiuta per tutti gli azzurri che hanno corso la prima Adriatica-Ionica Race”, così il ct della Nazionale azzurra di Ciclismo ha commentato la conclusione della corsa a tappe A conclusione della prima edizione della corsa a tappe, dove ha partecipato una rappresentanza azzurra, il CT stende il suo bilancio: gara fondametale per i giovani in vista dei Giochi del Mediterraneo; per Trentin in vista degli Europei; Minali in ...

Atletica - Irene Siragusa : “Agli Europei punto alle finali nei 100 e nei 200 metri e penso alla medaglia ai Giochi del Mediterraneo” : La notizia ha scosso l’ambiente dell’Atletica italiana nella serata di due giorni fa: al Memorial Coscioni di Orvieto, Irene Siragusa ha corso i 100 metri in 11″21! Un crono, favorito anche da 1.1 m/s di vento a favore, che ha permesso alla toscana di porre il proprio nome nella graduatoria delle migliori prestazioni mai ottenute da atlete del Bel Paese. Si tratta infatti della secondo tempo all-time in Italia, dietro al record ...

Alla Trieste Atletica la staffetta 4x100 : Ai campionati italiani di Rieti in evidenza Sancin, doppio bronzo sui 100 e 200 metri. Al Grezar il Meeting alabardato

Napoli - Universiadi 2019 : dalla Fisu via libera al Villaggio Atleti in Mostra : Via libera al progetto di realizzare il Villaggio degli atleti all'interno della Mostra d'Oltremare. L'assenso alla ipotesi è arrivato oggi dal Comitato direttivo della Fisu che ha inviato una lettera ...

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Atletica - respinto il ricorso della Giamaica : tolto l’oro alla 4×100 vittoriosa a Pechino 2008 : Niente 9 ori in tre differenti edizioni dei Giochi per Usain Bolt (su 100 e 200 e nella 4×100): a distanza di quasi 10 anni dalle Olimpiadi di Pechino 2008, arriva la conferma della squalifica della staffetta veloce della Giamaica, della quale faceva parte lo sprinter, per la presenza di Nesta Carter, poi risultato non negativo ad uno stimolante. La decisione del TAS di Losanna circa il ricorso proposto dai Giamaicani passa in giudicato in ...

Atletica – Golden Gala Mennea - Tortu pronto alla sfida : “l’obiettivo è migliorare il mio personal best” : Filippo Tortu si prepara ad affrontare i 100 metri del Golden Gala Mennea, lo sprinter azzurro punta a migliorare il suo personal best “Il record italiano di Mennea? Sinceramente l’obiettivo in ogni gara è sempre lo stesso, quello di fare il personale (10″03, ndr). Mi accontenterei anche di migliorare di un centesimo. A Savona c’erano ottime condizioni, ho sbagliato poco. Sono molto carico per domani, sarà sicuramente una ...

Atletica - la prima volta di Yeman Crippa : l’azzurro correrà i 10.000 in pista alla Coppa Europa di Londra : Per la prima volta in carriera Yeman Crippa correrà i 10.000 metri su pista, l’azzurro lo farà alla prossima Coppe Europa di Londra Yeman Crippa un 10.000 in pista non l’ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle ...

Torres e l'addio più bello : primo titolo conquistato alla penultima partita con l'Atletico Madrid : Ci sono storie e Storie , in cui la S è un po' più grande. Quella di Fernando Torres appartiene senza dubbio alla seconda categoria, di cui fanno parte tutti i campioni assoluti. Magari, come El Niño ,...