Atalanta | Cangini è il nuovo capo osservatori

(Di martedì 3 luglio 2018) L’ha ufficializzato ilresponsabile degli, Davide, entrato a far parte dal primo luglio dell’area tecnica di cui è responsabile Giovanni Sartori., ex di Spezia e Sassuolo, arriva in sostituzione di Valentino Angeloni, promosso a direttore sportivo del Venezia. Nato a Cesena il 22 maggio 1974, ildegli scout nerazzurri da calciatore ha vestito le maglie di Baracca Lugo, Castelsangro, Cesena, Spezia, Reggiana, Lodigiani, Cisco Roma, Turris, Brindisi e Fidene.L'articoloè ilCalcioWeb.