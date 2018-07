Assault Gunners HD Edition arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di martedì 3 luglio 2018) Lanciato inizialmente su PC e PS4,HDanche sua partire dal 5 Luglio in formato digitale via eShop, con uno sconto del 10% solo per la prima settimana di uscita.HDdebutta anche suPer la prima volta grazie alle funzionalità dellaHDè giocabile sia sullo schermo di casa che in mobilità. In concomitanza con il lancio troverete: Gioco base al prezzo di 9,99€ Pacchetto aggiuntivo al prezzo di 4,99€ Gioco + DLC al prezzo di 11,99€ Rilasciato inizialmente su PSVITA nel 2012, questa nuova versione vanta: 15 missioni per la campagna principale 3 mappe aggiuntive per un totale di 8 15 armi aggiuntive che espandono l’arsenale in dotazione Oltre 30 componenti per personalizzare il proprio mech 4 voci da utilizzare ...