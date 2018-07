Asportato grosso tumore con tecnica mininvasiva

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Palermo, 3 lug. (AdnKronos) – Unsolido-cistico di oltre venti centimetri di diametro è statocon un intervento chirurgico mininvasivo al Dipartimento oncologico ‘La Maddalena” di Palermo. La voluminosa massa, di natura benigna e localizzata nel surrene di destra, è stata completamente rimossa da una donna di 39 anni, a distanza di poche settimane dal parto. L’operazione, durata 3 ore e mezzo, è stata condotta dall’equipe dell’Unità operativa complessa di Chirurgia, composta da Pietro Mezzatesta, Lucio Mandalà, Luigi Casà e Antonio Noto. La donna aveva scoperto la neoplasia già in fase di gravidanza, a seguito di alcuni controlli effettuati in un’altra struttura sanitaria del capoluogo. Dopo l’iniziale drenaggio percutaneo per ridurre il volume della massa, e favorire il parto, si era inizialmente sperato in una ...